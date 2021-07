Topman Frits van Eerd van Jumbo zei ooit HEMA wel te willen kopen, maar dat niet te doen omdat het familiebedrijf uit Veghel geen verstand heeft van non-food. Ze deden het toch. Natuurlijk moeten er op termijn voordelen gehaald worden uit het onder één eigenaar brengen van Jumbo en HEMA. Eerst moet HEMA de juiste snaar bij de consument weer raken.

"We geloven heel erg in retail voor de happy many", zegt Van Eerd in gesprek met NU.nl, bij de opening van een nieuwe Jumbo-winkel in België. Bij de eerste samenwerking tussen Jumbo en HEMA in 2019, nam Jumbo zeventien gewilde stadslocaties van HEMA over.

Die mooie locaties zijn volgens de topman van Jumbo niet de reden voor de overname van HEMA. "We hebben HEMA niet gekocht om er Jumbo's van te maken, of vice versa." Zowel HEMA als Jumbo kan als los bedrijf verder groeien. HEMA en Jumbo hebben nu allebei zo'n zevenhonderd vestigingen in Nederland.

"We willen beide laten groeien, waarbij het aantal locaties ongeveer gelijk op zal gaan, we willen dat in evenwicht houden." Volgens Van Eerd sluit een winkel als HEMA naadloos aan op Jumbo. "In de supermarkt koop je het afwasmiddel en de kerststol, bij HEMA koop je de afwasborstel en de kerstbal."

'Het kan best dat er straks Jumbo-producten bij HEMA liggen'

Voordat gekeken wordt naar wat achter de schermen kostenvoordelen kan opleveren, zoals op het gebied van IT en logistiek, moet HEMA eerst weer staan als een huis. "Zodat we de juiste snaar raken bij de klanten", zegt Van Eerd. Daarna is er ook weer ruimte voor groei, zeker in een land als Frankrijk, maar ook in Nederland. "De bevolking groeit elk jaar, per jaar komt er een stad aan mensen bij."

Nu al liggen in steeds meer Jumbo-supermarkten HEMA-spullen, en straks in allemaal. "Het zou best kunnen dat er straks ook Jumbo-producten in HEMA liggen, maar dat is nu niet de focus. We laten Jumbo Jumbo zijn en maken HEMA tot wat we willen dat het wordt."

Op supermarktgebied moet Jumbo in België uitgroeien tot zo'n honderd winkels in 2025. Door corona is het tempo van het openen van winkels vertraagd, maar nu is dat weer opgepakt. Voor Nederland spreekt Van Eerd geen concrete ambities in aantallen uit. "We willen altijd blijven groeien. We worden er niet gelukkiger van als we groter zijn dan Albert Heijn. Als dat wel zo is, is het ook fantastisch. Maar het is geen doel op zich."

Meer overnames liggen voor de hand

Jumbo is altijd gegroeid door overnames. Als supermarktketen door C1000, Super de Boer en Emté op te slokken. Later kwamen daar de restaurants van La Place bij en als laatste loot aan de boom HEMA. Dan dringt de vraag zich op of er nog meer komt. "We focussen eerst op de huidige drie merken. La Place heeft een enorme deuk opgelopen in de crisis. HEMA is prachtig, echt een knuffelmerk waar nog een hoop werk te doen is. We moeten ons niet overeten. Ik ben ervan overtuigd dat er nog wel iets bij komt, dat is logisch."

Jumbo steekt ook veel geld in de sponsoring van sport, zoals de Tour de France en de Formule 1. "Je wil niet steeds praten over hoe goed je bedrijf wel is, sporters zien winnen, dat is pas leuk. Max Verstappen zien winnen en uit zijn dak zien gaan, en dan jouw merk daarbij zien... Dat is een eer."

In de Tour de France ging het vorig jaar in de laatste dagen mis. Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic leek op koers te liggen om de Tour te winnen, maar werd in de laatste tijdrit verslagen door Tadej Pogacar. "Daar hebben we dan wel weer buikpijn van. Maar het is niet erg om te verliezen. Sterker: je wint haast nooit. Als je maar weet waarom je niet gewonnen hebt en dat verandert."