Ondanks de roep om van 1 juli, de dag waarop de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse kolonies, een landelijke vrije dag te maken, zijn er amper bedrijven die hun personeel nu al vrij geven op Keti Koti, zoals de feestdag heet. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl bij grote Nederlandse bedrijven.

Keti Koti is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en Caribisch Nederland. In die landen is het dan ook een landelijke feestdag waarop iedereen thuis mag blijven. De afgelopen jaren klinkt er een steeds luidere roep om dat ook in Nederland in te voeren.

De vier grote steden stuurden vorige week al een brief naar het kabinet met het verzoek om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. Radiozender FunX startte er een petitie voor, die door meer dan 40.000 mensen werd ondertekend. Het radiostation geeft zijn eigen personeel donderdag alvast een dag vrij.

Maar bij andere Nederlandse bedrijven is het enthousiasme minder groot. Unilever geeft aan dat er bij het bedrijf wel een aantal vrije dagen zijn naast de traditionele feestdagen, maar dat Keti Koti daar niet bij zit.

Bij ING hebben ze ook geen vaste vrije dag op 1 juli. Maar een woordvoerder wijst erop dat in de cao is opgenomen dat elke werknemer anderhalve dag kan inzetten op "dagen die voor hem of haar belangrijk zijn".

'Werknemers willen geen extra vaste vrije dag'

Oliemaatschappij Shell houdt ook gewoon vast aan de traditionele feestdagen. "Maar onze personeelsleden hebben 36 tot 40 verlofdagen per jaar, dus ze kunnen altijd een van die dagen inzetten als ze willen", klinkt het.

Volgens werkgeversvereniging AWVN is het niet vreemd dat bedrijven 1 juli niet vrij geven. "Er zijn al veel vrije dagen in ons land. Het wordt wat veel als daar nog een dag bij komt", zegt een woordvoerder. "Bovendien zitten werknemers ook niet te wachten op nog een vaste vrije dag. Als er nog een vrije dag bijkomt, willen ze die liever vrij kiezen."

Tony's Chocolonely geeft wel vrij

Een groot bedrijf dat zijn personeel wel vrij geeft op 1 juli is Tony's Chocolonely. "We vinden dat er meer aandacht moet gaan naar het Nederlandse slavernijverleden en willen daar op deze manier aan bijdragen", vertelt een woordvoerder. "We vinden dat het net als 5 mei een herdenkingsdag zou moeten zijn. Ook de cacao-industrie, waar wij actief zijn, krijgt nog veel te maken met slavernij en daar willen we onze stem tegen laten horen."

De chocolademaker heeft zijn personeel een leeslijst met boeken over slavernij meegegeven voor donderdag. Ook zal het bedrijf die dag het traditionele Surinaamse gerecht heri heri gratis uitdelen op 35 verschillende locaties in Nederland.