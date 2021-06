EssilorLuxottica, bekend van onder andere de Ray-Ban-zonnebrillen, neemt de Nederlandse Pearle-moeder GrandVision over volgens de eerder gemaakte afspraken. Dat kondigt het bedrijf dinsdag aan. Lange tijd leek het erop dat de overname zou heronderhandeld worden of zou afspringen.

Het nieuws markeert het einde van een lang juridisch traject waarbij beide bedrijven elkaar een jaar lang vooral voor de rechtbank troffen.

In juli 2019 sloten EssilorLuxottica en GrandVision een deal waarbij de Ray-Ban-maker het moederbedrijf van Pearle zou overnemen voor 5,5 miljard euro. Lang leek alles goed te gaan, maar toen sloeg de coronacrisis toe en moesten de bedrijven maatregelen nemen om overeind te blijven.

GrandVision schond afspraken

EssilorLuxottica verweet GrandVision daarop bepaalde afspraken te hebben geschonden door tijdens de coronacrisis af te wijken van de "normale bedrijfsvoering". Zo heeft GrandVision winkels gesloten en andere bezuinigingen doorgevoerd.

Daarop sleepte EssilorLuxottica GrandVision voor de rechter. In eerste instantie wou het Frans-Italiaanse bedrijf meer inzicht in de manier waarop GrandVision de coronacrisis had aangepakt door interne documenten in te kijken. Dat werd uiteindelijk geweigerd door de rechter.

Een andere rechter besliste vorige week echter dat GrandVision wel degelijk afspraken had geschonden en dat EssilorLuxottica de overname dus mocht afblazen. De afgelopen week klonken er geluiden dat de Ray-Ban-producent een lagere prijs wou onderhandelen of het management van GrandVision wou aanklagen, maar dat is dus niet het geval.

'Strategisch gezien is het een goede overname'

EssilorLuxottica beslist om gewoon door te gaan met het proces "zoals afgesproken op 30 juli 2019". "Strategisch gezien is het nog steeds een goed idee en na twee jaar van hard werk, zijn we klaar om een nieuw hoofdstuk te starten in ons verhaal, samen met GrandVision", klinkt het in een mededeling.

Alle 37.000 werknemers van onder andere Pearle en Eyewish worden mee overgenomen. De overnameprijs is door contractuele afspraken intussen opgelopen tot 7,3 miljard euro. De deal moet afgerond zijn op 1 juli.