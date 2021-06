Een Duitse rechtbank heeft een bezwaar van twee milieugroepen tegen een tijdelijke bouwvergunning voor de Gigafactory van Tesla in Berlijn van tafel geveegd. Dat meldt het persagentschap Reuters dinsdag.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Tesla

De twee Duitse milieugroepen, Grüne Liga en NABU, verzetten zich al langer tegen de bouw van de Tesla-fabriek in Grünheide bij Berlijn. Ze denken dat de fabriek veel giftige gassen zal uitstoten tijdens de productie van batterijen en vinden dat Tesla niet genoeg maatregelen neemt om dat te voorkomen.

Daarom kwamen ze al eerder in opstand tegen een tijdelijke bouwvergunning verleend door de deelstaat Brandenburg. De autoriteiten wilden die echter niet intrekken, waarop de milieubewegingen naar de rechter trokken. Die heeft nu besloten het bezwaar niet te behandelen.

Tesla mag de werkzaamheden voor de fabriek dus voortzetten. Volgens CEO Elon Musk kan de fabriek bij Berlijn "de grootste productielocatie voor batterijen ter wereld" worden.

De bouw van de gigafabriek heeft de afgelopen tijd meerdere keren vertraging opgelopen. Zo verzochten lokale autoriteiten de Amerikaanse autobouwer eind vorig jaar nog de werkzaamheden tijdelijk te staken, omdat op de plek waar het bedrijf de fabriek wilde bouwen slangen bezig zouden zijn met hun winterslaap.

In april beklaagde Musk zich ook over de omvang van de bureaucratie in Duitsland, omdat hij nog op allerlei vergunningen moest wachten terwijl de fabriek al bijna af was.