Zakenreizigers hoeven bij aankomst in Engeland niet langer in verplichte quarantaine, als de economie van het Verenigd Koninkrijk (VK) aanzienlijk profiteert van hun komst. Dat heeft de Britse overheid dinsdag bekendgemaakt, meldt de BBC.

De uitzondering geldt voor zakenlieden die reizen vanuit landen die code oranje hebben en wordt alleen in bijzondere gevallen toegepast. Het geldt voor afgevaardigden van bedrijven die investeringen willen doen in in het VK gevestigde bedrijven of die er een nieuw bedrijf willen oprichten.

"Deze uitzondering is in het leven geroepen om activiteiten doorgang te laten vinden die Britse banen en investeringen beschermen, terwijl ook stappen worden ondernemen om de risico's voor de volksgezondheid te minimaliseren", aldus het Britse ministerie van economische zaken.

Een woordvoerder van de overheid voegt daaraan toe dat de uitzondering op de regels echt alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegepast. "De volksgezondheid beschermen is onze belangrijkste prioriteit."

Zakenmensen komen ook alleen in aanmerking voor de regeling als de zaken die ze te doen hebben niet op afstand, zoals telefonisch of online, geregeld kunnen worden. "Of als iemand anders het voor ze kan doen." Het geldt dus zeker niet voor reguliere bijeenkomsten of "speculatieve sales pitches".

Wanneer de economie aanzienlijk profiteert, is ook gekwantificeerd. Dat gaat op als er meer dan 50 procent kans is dat er minimaal vijfhonderd banen in het VK bij komen of behouden blijven, of binnen twee jaar een nieuw bedrijf wordt opgetuigd.

Testen voor vertrek en na aankomst, moet nog wel.