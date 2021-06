De coronasteun aan bedrijven wordt niet meer verlengd in het volgende kwartaal, meldt minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Nog tot eind september mogen bedrijven een steunaanvraag indienen, maar daarna stopt het. Voor het laatste pakket aan loonsubsidie NOW kunnen ondernemers ook maar voor maximaal 80 in plaats van 100 procent van de loonkosten vergoed worden.

Het kabinet merkt dat het economisch herstel sneller gaat dan verwacht en ziet ook dat er steeds meer versoepelingen komen. Daarom is het volgens Blok een geschikt moment om de steunpakketten af te bouwen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het pakket niet verlengd worden in het vierde kwartaal van dit jaar. Tenzij er grootschalige en nationale sluitingen zijn, dan "kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen", klinkt het.

Maar nu alles weer open mag, acht de regering het mogelijk om het pakket vanaf juli aan te passen. Het kabinet heeft namelijk altijd gezegd dat de steunmaatregelen zouden verminderen als de economie weer openging. En dat is nu het geval. Vanaf juli mogen ondernemers dus nog maar 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal en krijgen ze ook maar 80 procent van hun loonkosten terugbetaald.

"Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met 'testen-voor-toegang' open kunnen, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten", zegt het kabinet in een mededeling.

De periode waarin ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen vragen, wordt wel verlengd naar 1 oktober. Die deadline viel eerder op 30 juni, komende woensdag dus. Eerder was al beslist dat ondernemers vanaf 1 oktober volgend jaar hun uitgestelde belastingen moeten betalen over een periode van vijf jaar. Wel wordt verwacht dat ze vanaf oktober dit jaar weer gewoon belastingen betalen.

Het bleek te ingewikkeld de tegemoetkoming in de vaste lasten ook aan te passen, dus die regeling blijft buiten schot bij de versobering.