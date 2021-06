De coronasteun aan bedrijven wordt niet meer verlengd in het volgende kwartaal, meldt minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Nog tot eind september mogen bedrijven een steunaanvraag indienen, maar daarna stopt het. Voor het laatste pakket aan loonsubsidie NOW kunnen ondernemers ook maar voor maximaal 80 in plaats van 100 procent van de loonkosten vergoed worden.

Dit bericht wordt aangevuld