Huizenkopers hebben de afgelopen maanden ruim zeshonderd keer geklaagd over malafide makelaarspraktijken. Ze deden dit bij een meldpunt dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) hiervoor eind maart opende. De belangenorganisatie wil dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) actie onderneemt.

Er kwamen veel klachten binnen over verkoopmakelaars die kopers zonder aankoopmakelaars negeren. Ook worden niet alle biedingen doorgegeven aan de verkoper, is het lastig om een bezichtiging te plannen en worden kopers tegen elkaar uitgespeeld om de prijs op te drijven. Wie een voorbehoud van financiering opneemt, loopt het risico buitenspel te worden gezet.

De huizenbezittersvereniging noemt de situatie zorgwekkend. "Van makelaars mag worden verwacht dat de bezichtigings- en biedingsprocedures helder en eerlijk zijn. Dat is vaak niet het geval", aldus de vereniging, die ervoor pleit dat er meer regels komen voor makelaars. "Tussen wat kan en mag, bestaat een groot grijs gebied, waarin te veel makelaars hun eigen gang gaan."

Makelaarsvereniging NVM veroordeelt de ongeoorloofde praktijken bij de aankoop of verkoop van huizen. De vereniging noemt het met het oog op de overspannen markt echter te gemakkelijk om de bal nu alleen neer te leggen bij de makelaars en niet te kijken naar de andere betrokkenen zoals de huiseigenaren en kopers.

De vereniging adviseert klanten die teleurgesteld zijn in hun makelaar om de betreffende makelaars erop aan te spreken. Ook is het mogelijk een klacht te melden bij de Geschillencommissie Makelaardij of de NVM Tuchtrechtspraak. De NVM gaat de 91 van de 600 klachten bestuderen waarbij concreet een NVM-makelaar is genoemd. Ook wil de vereniging in overleg met de VEH om de problemen op te lossen.