Melkkoeien en hun kalfjes scheidden vorig jaar 286,5 miljoen kilogram stikstof uit. Dat is 4,7 miljoen kilogram meer dan het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram in die sector, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale stikstofuitscheiding in dierlijke mest kwam met 489 miljoen kilogram wel uit onder het Europese stikstofplafond.

Om de stikstofproductie in EU-landen onder controle te houden, stelde de Europese Commissie een plafond uit voor hoeveel stikstof een land mag uitscheiden. Voor dierlijke mest bedraagt dat plafond 504,4 miljoen kilogram per jaar. Sinds 2018 zit Nederland onder dat plafond.

Vorig jaar bedroeg de totale stikstofproductie in dierlijke mest 489 miljoen kilogram, wat evenveel is als in 2019. Vooral koeien zijn daar schuldig aan. Zij produceerden in hun mest het afgelopen jaar 286,5 miljoen kilogram stikstof, 2,4 procent meer dan in 2019 en meer dan het plafond voor koeienmest.

Voor de verantwoording van het mestbeleid aan de EU wordt echter een gemiddelde genomen van de stikstofuitstoot de afgelopen vijf jaar, waarbij de jaren met de hoogste en laagste waarden buiten beschouwing worden gelaten. Met die correctie komt de stikstofuitstoot van koeien uit op 281,8 miljoen kilogram, net op het plafond.

Minder uitstoot bij andere dieren

Koeien produceerden dan wel weer 2,5 procent minder fosfaat dan in 2019. Dat komt doordat ze meer stikstofrijk gras kregen en minder snijmaïs, waar minder stikstof in zit. Ook de lage fosforgehalten in gras zorgden voor een lagere fosfaatproductie.

In de varkens- en pluimveesector gingen zowel de stikstof- als de fosfaatproductie omlaag. Varkensmest bevatte 1,9 procent minder stikstof en 0,1 kilogram minder fosfaat. Kippen produceerden 2,4 procent minder stikstof en 4,1 procent minder fosfaat in hun uitwerpselen. In beide sectoren lag de uitscheiding onder de productieplafonds.

Bij overige dieren zoals paarden, pony's, schapen, geiten, pelsdieren en konijnen nam de stikstofproductie in 2020 af met 1,5 miljoen kilogram (4,0 procent) tot 22,8 miljoen kilogram. Dat kwam door een afname van het aantal schapen en nertsen. In de berekening van de mestproductie door nertsen is rekening gehouden met de ruimingen als gevolg van coronabesmettingen.