Het is deze zomer over en uit voor vrijwel alle reismerken uit de stal van de ANWB. Inmiddels is al afscheid genomen van Pharos reizen, ANWB Ledenreizen en ANWB Kampeerreizen. Op 14 juli gaat het licht ook uit bij FOX Verre Reizen. Dat zegt directeur reizen bij de ANWB, Marjon Kaper tegen NU.nl.

In het verleden verdwenen Cruise Travel en SNP Natuurreizen al van het toneel. Bijna alle reisactiviteiten worden nu ondergebracht onder de naam ANWB. Alleen Travelhome dat campervakanties aanbiedt, blijft onder de eigen naam bestaan.

De ANWB wil een grote speler op het gebied van reizen worden. "Dan moet je ook als merk zodanig bekend zijn", zegt Kaper. In plaats van als de organisatie voor files en pechhulp. "Bovendien kon de synergie tussen de verschillende merken ook beter."

Van oudsher was de ANWB meer op vakanties gericht, aldus de directeur reizen. "We waren oorspronkelijk een toeristenbond voor kampeerders. Zodra mensen begonnen met de grens over te gaan, introduceerden wij de reis- en kredietbrief."

Ooit telde de ANWB acht verschillende reisbedrijven

Volgens Kaper valt de associatie met de ANWB als de club van de files en pechhulp wel mee en kennen mensen de organisatie zeker ook om reizen te boeken. "Onze naamsbekendheid is groot en ook op het gebied van het boeken van vakanties. Dat geldt niet alleen voor de oude mensen maar zeker ook de jongeren."

Het was volgens de directeur reizen inefficiënt, ook op het gebied van IT, om alle merken up te date te houden. "Ooit waren er wel zo'n acht touroperators die deel uitmaakten van de ANWB. Een deel daarvan is verkocht en een deel geïntegreerd." Die laatste integratie moet medio juli zijn afgerond.

ANWB Reizen behaalde in coronajaar 2020 zo'n 150 miljoen euro minder omzet (min 75 procent) vergeleken met het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat was negatief.