De gemiddelde uitstoot van nieuwe auto's die vorig jaar in Europa verkocht zijn, lag stevig lager dan een jaar eerder. Dat meldt het Europees Milieuagentschap, dat de afname toeschrijft aan de stijging van de verkoop van elektrische en hybride auto's.

De gemiddelde nieuwe auto die vorig jaar in de landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk op de weg kwam, stootte 107,8 gram CO2 per kilometer uit. Een jaar eerder was dat nog 122,3 gram. De afname van 12 procent is de eerste afname sinds 2016.

Het terugbrengen van de uitstoot per kilometer werd lang dwarsgezeten door de populariteit van SUV's en cross-overs, die vanwege hun carrosserievorm en relatief hoge gewicht meer uitstoten dan bijvoorbeeld hatchbacks of stationwagens.

Bij busjes werd aanzienlijk minder milieuwinst geboekt. De gemiddelde uitstoot daarvan ligt op 157,7 gram CO2 per kilometer en dat betekende een afname van 1,5 procent. Het aandeel elektrische busjes blijft nog aanzienlijk achter bij dat van elektrische personenauto's.

De Europese Commissie heeft sinds vorig jaar regels waardoor de gemiddelde uitstoot van alle nieuwe auto's van een fabrikant onder een bepaalde grens moet liggen. Die grens wordt vervolgens elke paar jaar aangescherpt. Komt de fabrikant daarboven, dan staat dit bedrijf een torenhoge boete te wachten. Daarom hebben veel autofabrikanten elektrische en hybride auto's in hun aanbod opgenomen.

Auto's die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten (vaak elektrische en plug-inhybrideauto's) genieten namelijk een superkrediet. Dat is lucratief. Vorig jaar mocht een auto die onder de 50 gram zat dubbel worden meegeteld, dit jaar telt hij voor 1,67 mee en in 2022 nog altijd voor 1,33 verkochte auto's.