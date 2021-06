Wie op de weg zit en wil tanken, doet er goed aan niet te wachten tot de late uurtjes. Het kan zomaar zijn dat een tankstation dan hogere prijzen rekent dan overdag. Met name aan de snelweg zijn er plekken waar de benzine op specifieke tijdstippen, bijvoorbeeld 's avonds laat of in het weekend, duurder is. Dat zegt directeur Paul van Selms van United Consumers in gesprek met NU.nl.

Tankstations hebben al jarenlang het beleid om per dag verschillende prijzen te hanteren, omdat olieprijzen ook continu veranderen. Maar er zijn ook enkele bedrijven die experimenteren met prijzen die binnen 24 uur verschillen. Het gaat dan om prijsverschillen van enkele centen per liter.

"We zien in onze cijfers dat er bedrijven zijn die op verschillende tijdstippen verschillende prijzen hanteren. Dit gebeurt vooral aan de snelweg", zegt Van Selms. Daar zijn van oudsher de prijzen toch al wat hoger dan in de bebouwde kom of langs een provinciale weg. Automobilisten die tanken bij een snelwegstation zijn vaak niet zo prijsbewust, bijvoorbeeld omdat hun baas de benzine betaalt. Die letten dus minder op de prijs en daar kun je als tankstation van profiteren.

"En misschien jaag je met de hogere prijzen toch klanten weg. Maar als je meer kunt verdienen aan de klanten die nog wel bij jou komen tanken, kun je onder de streep toch net zoveel overhouden. Of misschien zelfs meer."

Toch verwacht Van Selms niet dat veel andere tankstations in de toekomst ook verschillende prijzen per dag zullen rekenen. Dit omdat veel automobilisten erg letten op de prijs. "Als zij zien dat een station op sommige momenten hogere prijzen vraagt, zijn ze op een gegeven moment weg. De consument pikt niet alles. Ook zijn grote oliemaatschappijen terughoudend hiermee, omdat het erg gevoelig ligt bij de tankende klant."

2 euro voor liter benzine

Momenteel staan de brandstofprijzen op recordhoogtes. Begin deze maand kwam de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine voor het eerst boven 1,90 euro per liter uit. Sindsdien steeg die prijs door naar ruim 1,93 euro. Dat de prijzen hoger zijn dan ooit, komt onder meer doordat de belastingen op brandstof elk jaar omhooggaan. Daar kwamen de laatste maanden de sterk stijgende wereldmarktprijzen voor olie bij.

Hoewel de automobilist bij de meeste tankstations minder betaalt dan de adviesprijs, zijn er ook plekken waar je juist meer betaalt. Meestal blijft dat beperkt tot 1 of 2 cent per liter.

"Maar we zien sinds kort dat enkele tankstation aan de snelweg 6 tot 7 cent boven deze adviesprijs zitten", aldus Van Selms. "Daarmee kom je dus boven de 2 euro per liter uit. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Als je beseft dat er tankstations zijn die 10 tot 15 cent korting geven, heb je het over prijsverschillen die oplopen tot ruim 20 cent per liter. Ik snap dat tankstations met hun prijzen experimenteren. Maar dit verschil is wel heel erg groot."