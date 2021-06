Nederlanders hebben vorig jaar gezamenlijk 147 miljard zogeheten reiskilometers afgelegd, een afname van 30 procent vergeleken met het jaar ervoor, toen in totaal 211 miljard kilometer afgelegd werd binnen Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag op basis van nieuwe cijfers. Hoewel er minder gebruik is gemaakt van de auto en het openbaar vervoer, is er in het coronajaar 2020 wel meer gewandeld.

De daling van het aantal afgelegde reiskilometers is - niet geheel verrassend - voornamelijk terug te voeren op de coronacrisis, waardoor mensen thuis gingen werken en veel winkels en horecagelegenheden gesloten waren.

Reiskilometers zijn de afstanden die personen te voet, met de fiets, met de auto, met de trein of met een ander vervoermiddel afleggen.

Bij de aanvang van de coronacrisis in maart 2020 daalde de gemiddelde afstand per persoon per dag van 34 kilometer in week 10 tot 12,3 kilometer in week 14. Een vergelijkbaar beeld ontstond aan het einde van de vorige zomer, toen de overheid na een toename van het aantal coronabesmettingen met nieuwe maatregelen kwam.

De coronacrisis zorgde er tevens voor dat er vorig jaar, ondanks de daling van het totale aantal afgelegde reiskilometers, meer gelopen werd. Het wandelen onttrok zich daarmee aan de malaise, aangezien er wel minder van de auto, het openbaar vervoer en de fiets gebruikgemaakt werd.

In 2020 werd 6,6 miljard kilometer te voet afgelegd, 29 procent meer dan in het jaar ervoor. Het openbaar vervoer was met een krimp van 60 procent goed voor de grootste daling van het aantal reiskilometers.