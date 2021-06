Facebook was bij het sluiten van de beurzen in de Verenigde Staten op maandagavond Nederlandse tijd voor het eerst in zijn bestaan meer dan 1 biljoen dollar waard (839 miljard euro). Facebook is na Apple, Amazon, Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet pas het vijfde Amerikaanse bedrijf dat een dergelijke beurswaarde bereikt.

De koers van het aandeel kreeg in de nacht van maandag op dinsdag de wind in de zeilen nadat een Amerikaanse federale rechter een aanklacht van markttoezichthouder Federal Trade Commission (FTC) over machtsmisbruik door Facebook verwierp.

Apple en Amazon waren in 2018 de eerste bedrijven die een waarde van meer dan 1 biljoen dollar vertegenwoordigden. Microsoft volgde een jaar later en heeft inmiddels net als Apple de grens van 2 biljoen ook al doorbroken.

Toen Facebook in 2012 naar de beurs ging, had het een beurswaarde van 104 miljard dollar. In 2018 kwam het aandeel in zwaar weer terecht, toen bekend werd dat databedrijf Cambridge Analytica via een Facebook-app uitgebreid informatie had verzameld over miljoenen gebruikers. Ook door andere schandalen dat jaar kwam Facebook onder een vergrootglas te liggen, waaronder datalekken en misbruik van Whatspp.