Door de coronacrisis gaven de overheid, verzekeraars en Nederlanders zelf vorig jaar 8 procent meer uit aan zorg dan in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van voorlopige cijfers. In totaal werd 116 miljard euro uitgegeven, 8,9 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Een belangrijke reden waarom de uitgaven het afgelopen jaar zo sterk gestegen zijn, is volgens het CBS de uitkering van de steunmaatregelen om de coronacrisis te overbruggen.

Door de pandemie moest heel wat reguliere zorg uitgesteld of afgezegd worden en zorgaanbieders konden die weggevallen omzet recupereren via de overheid. Die subsidies waren goed voor 4,1 miljard euro.

Daarnaast ging er zo'n 2,3 miljard euro naar coronapatiënten en uitgaven voor onder meer mondkapjes, andere beschermingsmiddelen en extra opvang voor thuis- en daklozen. Daarbovenop kwam dan de zorgbonus die aan het zorgpersoneel is betaald en kosten om mensen te testen op het coronavirus.

In totaal waren de coronagerelateerde overheidsuitgaven in de zorg goed voor 10 miljard euro.

Meer zorgpremie, minder eigen uitgaven

Per persoon stegen de zorguitgaven met 475 euro. We gaven gemiddeld 80 euro meer uit aan de zorgverzekering en 110 euro meer uit aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De eigen betalingen, direct of via het eigen risico, daalden dan weer met 40 euro. Dat komt doordat we door de coronamaatregelen minder vaak naar de tandarts of de fysiotherapeut konden gaan.

De uitgaven stegen het snelst bij ondersteunende diensten. Daar gingen ze 42 procent omhoog naar 5,3 miljard euro. Dat kwam vooral door de extra taken die erbij kwamen door corona, zoals het opzetten van teststraten en het uitvoeren van contactonderzoek.