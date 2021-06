Kruideniersketen Dille & Kamille heeft alle sinds het begin van de coronacrisis gekregen loonsubsidie (NOW) teruggestort aan de overheid. Dat meldt CEO Hans Geels maandag op LinkedIn en bevestigt hij aan NU.nl. Om hoeveel geld het gaat wil hij niet zeggen, maar hij houdt het op "enkele tonnen". "We hadden er een nieuwe winkel van kunnen openen."

Dille & Kamille had het in het begin van de coronapandemie erg moeilijk en had daardoor ook recht op NOW-subsidie in de eerste kwartalen van vorig jaar. Maar plots ging de omzet, vooral online, pijlsnel omhoog. De onlineomzet verdriedubbelde het afgelopen jaar en de totale omzet steeg met 10 procent. Precieze cijfers wil het bedrijf niet geven.

"We hadden dus wel degelijk recht op het geld, maar door die meevaller hebben we toch beslist om het terug te betalen", zegt Geels. "We hadden daar natuurlijk ook investeringen mee kunnen doen en zo voor extra werkgelegenheid kunnen zorgen. Dat was ook een mooi verhaal geweest, maar toch vonden we dat het niet klopte dat we het geld zouden houden."

Hoeveel geld Dille & Kamille in totaal kreeg, wil Geels niet zeggen. Hij heeft het over "enkele tonnen". "We hadden er een nieuwe winkel van kunnen openen." Volgens gegevens die de uitvoeringsinstantie UWV beschikbaar stelt, gaat het om net geen 690.000 euro.