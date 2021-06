In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen er weer ruim 100.000 starters bij, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat het aantal starters groeit, is op zich geen nieuws, maar het soort starter verandert. Volgens de KVK zijn het veel ondernemers die naast een fysieke winkel ook internetactiviteiten ontwikkelen, en worden meerdere functies en banen gecombineerd.

"Een zelfstandig fotograaf, die ook nog wat verkoopt via zijn eigen online shop en voor een paar uur in de week in loondienst is. Dat soort combinaties zien we steeds meer bij starters", zegt Gerdine Annaars van de KVK. "Eventueel ook nog aangevuld met een studie."

Toch wordt de kar in de eerste maanden van het jaar getrokken door een zeer traditionele beroepsgroep, mensen die werkzaam zijn in de bouw. In de periode van januari tot en met mei kwamen er ruim 5.500 ondernemers in de bouw bij. "Dat is altijd al een grote groep geweest en hun aantal blijft groeien", zegt Annaars.

Zo'n 4.400 ondernemers begonnen in de eerste maanden van dit jaar een webwinkel voor kleding en bijna 3.500 een shop voor spullen voor huis en tuin. De top vijf wordt afgesloten met nieuwe organisatie- en adviesbureaus en mensen die actief zijn in studiebegeleiding, met beide rond de 3.300 starters.

'Een webwinkel kan in een avondje in de lucht zijn'

Volgens Annaars heeft de groei van het aantal webwinkels, vooral in de verkoop van kleding en spulletjes voor huis en tuin, slechts voor een deel te maken met de lockdown van begin dit jaar. "Zeker zullen winkeliers door de lockdown ook een webwinkel zijn begonnen, maar de trend is al langer dat er veel meer webwinkels bij komen. Het is ook heel makkelijk om online iets te beginnen."

Vaak is een diploma of vergunning niet nodig. Een inschrijving bij de KVK dan weer wel. "Als je economisch actief bent, moet je je inschrijven." En dat doen elke maand dan ook vele duizenden starters. "Een webwinkel kun je in een avondje in de lucht hebben. Daar zijn allemaal kant-en-klare formats voor. Het is heel laagdrempelig, je verkoopt ook makkelijk spullen via sociale media."

Veel meer dan in het verleden zijn mensen volgens de KVK-adviseur geneigd dingen op te pakken als de kans zich aandient "en daarbij van alles te combineren". Internet helpt daarbij. "En velen dromen van die stap van de zolderkamer naar het grachtenpand."