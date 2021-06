De Nederlandse regering is niet van plan om Britten te verbieden naar ons land te vliegen of Nederlanders een reis naar het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen, ondanks een stijgend aantal besmettingen met de deltavariant in het VK. "Wij hebben voor landen waar de deltavariant sterk aanwezig is al een quarantaineplicht en een dubbele testverplichting. Die vervangen het vliegverbod", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tegen NU.nl.

Hongkong verbiedt sinds maandag alle passagiersvluchten vanuit het VK en ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zei eerder op de dag dat ze Britten tijdelijk zou willen weren uit de hele Europese Unie, meldt The Times. Over dat laatste wordt volgende week vergaderd in een speciaal EU-comité over de coronacrisis, maar veel landen zouden al hebben laten merken dat ze weinig zien in de plannen van Merkel.

Ook Nederland lijkt er niet meteen achter te staan. Het Outbreak Management Team (OMT) liet vorige week al weten dat er geen redenen zijn voor een vliegverbod naar een land en is daar nog niet op teruggekomen. "Nederland heeft een quarantaineplicht en een dubbele testverplichting ingevoerd voor mensen die terugkomen uit onder meer het VK, India en een aantal Zuid-Amerikaanse landen", aldus de woordvoerder van IenW. "Die maatregelen vervangen een eventueel vliegverbod."

Dat betekent dat reizigers die terugkomen uit die landen tien dagen in thuisquarantaine moeten en twee negatieve testuitslagen moeten tonen bij aankomst in Nederland: één PCR-test die niet meer dan 72 uur voor aankomst in Nederland werd afgenomen zijn en één sneltest die maximaal 24 uur oud is op het moment van opstijgen. Portugal voerde maandag ook een quarantaineplicht in voor reizigers vanuit het VK.

Het ministerie wijst er ook op dat het aantal besmettingen in ons land vermindert. "Dat de deltavariant dan een groter deel van die besmettingen uitmaakt, is niet zo raar", klinkt het. De woordvoerder benadrukt dat het OMT de maatregelen geregeld opnieuw bekijkt en het zal laten weten als er wel reden is om een vliegverbod in te voeren.