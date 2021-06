Het slachthuis Gosschalk in Epe mag niet langer met levende dieren omgaan zonder de aanwezigheid van een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De slachterij wordt daarnaast extra in de gaten gehouden door de waakhond, bevestigt de NVWA aan NU.nl na berichtgeving door RTL.

Via RTL lekten beelden uit waarop te zien is dat de medewerkers verschillende regels overtreden op het vlak van dierenwelzijn. Zo worden varkens bij de aanvoer naar de fabriek met peddels op de rug en kop geslagen en krijgen koeien herhaaldelijk stroomstoten van 5.000 volt.

Het is niet verboden om stroomstoten uit te delen aan dieren, maar dat mag alleen als die dieren echt niet willen lopen, en niet meerdere keren na elkaar.

De NVWA benadrukt in een reactie geschrokken te zijn van de beelden en neemt er afstand van. "De manier waarop deze slachthuismedewerkers met dieren omgaan is volstrekt onacceptabel. En dat weten ze zelf ook. Ze praten immers met elkaar over hoe ze buiten het zicht van onze dierenartsen en van camera's moeten blijven", klinkt het.

Directie betreurt beelden

De waakhond gaat dan ook hard optreden tegen Gosschalk. Er komt een extra NVWA-medewerker in het bedrijf om te controleren of de regels gevolgd worden en er komen extra camera's bij.

Daarnaast mogen de medewerkers alleen nog maar met levende dieren werken als er een officiële NVWA-dierenarts aanwezig is. Dat betekent ook dat de dieren pas vanaf 5.15 uur gelost mogen worden en dus niet in de nacht. Twee uur later mag er dan geslacht worden.

De directie van Gosschalk zegt de beelden te betreuren. "Voor een familiebedrijf, dat integriteit en kwaliteit als basis voor de toekomst heeft, is dierenwelzijn essentieel. Wij zijn geschrokken van de aan ons getoonde beelden. We trekken ons dit zeer aan. Als directie nemen wij verantwoordelijkheid voor de misstanden en hebben we een onderzoek ingesteld", meldt het bedrijf in een mededeling op de website.