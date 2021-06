Door de uitschakeling van het Nederlands voetbalelftal lopen supermarkten miljoenen euro's aan inkomsten mis. Dat meldt ING, dat inschat dat de grootgrutters per wedstrijd van Oranje samen zo'n 10 miljoen euro extra omzet hebben. De laatste Oranje-producten gaan deze week met korting in de verkoop. En dat was het dan.

Als het Nederlands elftal een groot voetbaltoernooi speelt, kopen Nederlanders altijd wat extra in de supermarkt, bijvoorbeeld bier, chips en oranje tompoezen. Zodra Nederland is uitgeschakeld, kelderen deze verkopen meteen. De oranje slagroomsoesjes smaken toch een stuk minder lekker als pakweg Duitsland of Italië speelt.

Door het missen van de kwartfinale, halve finale en de finale koopt de consument volgens de ING-schattingen dus zo'n 30 miljoen euro minder aan Oranje-artikelen. Dat wordt volgens ING-econoom Marten van Garderen voor een klein deel goedgemaakt doordat mensen in de aanloop naar het toernooi al meer hebben gekocht vanwege de coronabeperkingen in de horeca. Maar hij schat in dat dit fors minder is dan de misgelopen omzet door de uitschakeling.

Ook marktonderzoeker GfK verwacht dat supers vanaf nu minder verkopen. "Je zag dat 10 tot 11 procent van de consumenten Oranje-producten kocht. En dat is meestal additionele verkoop, want het is niet zo dat mensen die een tompoes kopen als Oranje speelt, nu een ander gebakje kopen. Die omzet loop je dus mis", legt Norman Buysse van GfK uit.

“Wat ze nog hebben, zullen supermarkten tegen lage prijzen verkopen. En daarna is het klaar.” Norman Buysse, GfK.

Hij verwacht dat maandag meteen al de meeste Oranje-artikelen en promotiematerialen verdwenen zijn. "Supermarkten gaan nu geen Oranje-artikelen meer maken. Wat ze nog hebben, zullen ze tegen lage prijzen verkopen. En daarna is het klaar. Andere grote sportevenementen, zoals de Tour de France of de Olympische Spelen, hebben veel minder Oranje-beleving."

Albert Heijn meldt dat het deze week op de Oranje-gerelateerde artikelen 35 tot 50 procent korting geeft en dat het verder "een mooie en succesvolle EK-campagne" was. AH kwam met de Hollandicons-actie, waarbij mensen stickers en tattoos op het lichaam konden plakken. "Die waren de afgelopen weken erg populair en zijn nu overal op", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Wat de verwachte gevolgen van de uitschakeling zijn voor de omzet, deelt AH niet mee.

Ook Jumbo doet dat niet. De Brabantse supermarktketen meldt wel dat zijn Oranje-juichcapes zeer populair waren en dat de laatste capes vanaf donderdag in de winkels op te halen zijn. De acties zijn inmiddels afgelopen. Wel gaat er bij Jumbo speciale aandacht uit naar onder meer de Tour de France, omdat een van de deelnemende teams gesponsord wordt door de keten.

Extra zuur voor horeca

Voor de horeca is het einde van Oranje extra zuur. Deze gelegenheden waren lange tijd dicht of mochten maar beperkt open. Zondag was de eerste keer dat kroegen weer schermen mochten opstellen waarop bezoekers de wedstrijd konden volgen.

ING vermoedt dat dit enkele miljoenen heeft opgeleverd voor de kroegen. Maar het was dus meteen de laatste keer. De verwachting is niet dat mensen massaal de Olympische Spelen, de Tour de France of Wimbledon in de kroeg gaan kijken.