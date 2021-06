Vlak na de uitbraak van COVID-19 deed Albert Heijn zijn hamsters in de ban, omdat hamsteren een negatieve bijklank had gekregen. Met Kerst lieten ze hun snuit weer even zien in de folder en de winkels, maar nog niet in de tv-campagnes. Nu zijn de beestjes terug en AH gaat ervan uit dat later dit jaar de hele hamstercampagne in oude luister wordt hersteld, zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl.

De hamsters zijn al met al anderhalf jaar weggeweest, aldus de woordvoerder van het supermarktconcern. "Ze lieten zich af en toe voorzichtig zien, zoals met Kerst, en we bouwen het rustig weer op. Later dit jaar verwachten we terug te komen met de oorspronkelijke campagnevorm."

De hamsters met de bijbehorende hamsterweken maakten voor het uitbreken van de coronacrisis al meer dan tien jaar deel uit van de reclamecampagnes van AH. Het was tijdens een van de eerste coronapersconferenties begin vorig jaar dat doventolk Irma Sluis zich onsterfelijk maakte met het gebaar voor hamsteren.

Dat had alles te maken met het schaamteloze hamsteren van wc-papier en lang houdbare producten, kort na het uitbreken van de coronacrisis in ons land. "Onze klanten hebben de hamsters enorm gemist en veel naar ze gevraagd", besluit de AH-woordvoerder.