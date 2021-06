New York Pizza, een van de grootste pizzaketens van Nederland, wordt grotendeels verkocht. Het bedrijf komt in handen van het Noorse conglomeraat Orkla, dat al tientallen merken in handen heeft op het gebied van levensmiddelen, snacks en persoonlijke verzorging. De Noren nemen een belang van 75 procent in de keten, die een waarde heeft van 145 miljoen euro. De huidige eigenaren houden 25 procent in handen.

Volgens Philippe Vorst, topman en medeoprichter van New York Pizza, kan de keten door de overname sneller groeien dan wanneer het bedrijf dit in zijn eentje zou proberen. De overname is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

New York Pizza telt in totaal 232 verkooppunten, waarvan 229 in Nederland, die door franchisenemers worden gerund. Eind vorig jaar werd een eerste filiaal in het Belgische Leuven geopend. In België moeten er dit jaar nog zeker vijf verkooppunten bij komen. Verder heeft New York Pizza twee vestigingen in het Duitse Keulen.

Ook deegproducent wordt overgenomen

Dankzij de overeenkomst hebben de Noren straks ook een belang in de maker van pizzadeeg Euro Pizza Products. De deegfabrikant kan meer dan 20 miljoen kilo pizzadeeg per jaar produceren en dat wordt al naar achttien landen geëxporteerd. De Finse pizzaketen Kotipizza, die al eigendom is van Orkla, is de grootste externe afnemer van het deeg.

New York Pizza heeft zijn hoofdkantoor in Amstelveen en telt momenteel 75 werknemers. De onderneming blijft een zelfstandig onderdeel binnen de divisie Consumer & Financial Investments van Orkla, zij aan zij met Kotipizza.

New York Pizza verkocht vorig jaar 11,5 miljoen pizza's en was goed voor een omzet van 54,7 miljoen euro. Dat is inclusief de inkomsten uit de deegproductie. Sinds 2008 is de omzet van de keten jaar op jaar met 12 procent gegroeid, mede door het openen van nieuw verkooppunten maar ook door per filiaal meer pizza's te verkopen.