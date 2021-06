De cryptovalutabeurs Binance stopt met het aanbieden van de diensten in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft geen vergunning voor de Britse markt, aldus de Britse financiële waakhond Financial Conduct Authority (FCA).

De toezichthouder waarschuwt consumenten om niet meer via de handelsplaats digitale munten te kopen of verkopen.

Groot-Brittannië is niet het enige land waar Binance in de gaten wordt gehouden. India onderzoekt de handel en wandel van WazirX, een cryptovalutabeurs die onderdeel is van Binance. Er zou mogelijk geld zijn witgewassen door het in cryptomunten om te zetten.

Ook in landen als de Verenigde Staten en Duitsland ligt Binance onder vuur. De Amerikaanse justitie kijkt naar witwaspraktijken van de beurs en mogelijke andere belastingvergrijpen.

De Duitse financiële toezichthouder waarschuwde Binance in april al dat het digitale munten aanbood zonder daarvoor een prospectus - een document met daarin de voorwaarden van de koop of verkoop van financiële producten - te hebben opgesteld voor investeerders.