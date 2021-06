Vanaf 1 juli wordt weer een hele reeks nieuwe wet- en regelgeving van kracht die van belang is voor bedrijven, consumenten, werkenden en gepensioneerden. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Geen ongewenste verkooptelefoontjes meer: dat is de inzet van de nieuwe telecommunicatiewet die per 1 juli ingaat. Telefonisch producten of diensten verkopen aan personen mag vanaf dan alleen nog met toestemming. De ACM kreeg de afgelopen tijd steeds meer klachten over ongewenste telemarketingbelletjes.

Daarnaast behoren vanaf donderdag stuntprijzen voor wijn of kratten bier tot het verleden. Supermarkten en slijterijen mogen met ingang van 1 juli niet langer meer dan 25 procent korting geven bij de verkoop van alcohol. Dat is één van de regels in de nieuwe Alcoholwet die donderdag de Drank en Horecawet (DHW) vervangt.

Behalve het verbod op grote kortingen op drank, wordt daarin ook het doorgeven van drank aan minderjarigen strafbaar gesteld. Bovendien wordt de naleving van de regels voor de verkoop van bier, wijn en sterke drank 'op afstand' (online) strenger.

Goedkope spullen stuk duurder

Per 1 juli worden goedkope spullen uit Chinese of Amerikaanse webwinkels duurder. Consumenten moeten op alle online aankopen van buiten de Europese Unie btw betalen. Tot dusver hoefde dat voor bestellingen onder de 22 euro niet.

Bovendien rekent PostNL extra kosten voor het innen en afdragen van die btw. Die kosten variëren van 4 euro tot 7 euro per pakje. DHL brengt voor de nieuwe btw-afdracht geen extra kosten in rekening. Dat lieten de vervoerders eerder aan NU.nl weten.

Ook producten die vóór 1 juli zijn besteld, maar pas daarna worden ingevoerd vallen binnen de nieuwe regels.

Huurbevriezing en maximale huurverhoging

Traditioneel krijgen elk jaar vrijwel alle huurders in Nederland op 1 juli te maken met huurverhogingen, maar dit jaar is alles anders. De huur van sociale huurwoningen mag dit jaar niet worden verhoogd. Dit geldt tot en met 30 juni 2022.

In de vrije sector mag de huur dit jaar wel omhoog, maar voor het eerst zit daar een maximum aan. De Rijksoverheid berekent het maximum op de volgende manier: 1 procent plus de inflatie. Hierdoor is de maximale huurverhoging dit jaar 2,4 procent. De wet geldt tot 1 mei 2024.

Verhuurders mogen de servicekosten overigens wel verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. De verhuurder is verplicht een overzicht van de kosten te delen waarop wordt aangegeven waarom de kosten omhoog gaan.

Plastic flesjes en energiemeters

Op kleine plastic flessen voor frisdrank of water zit al sinds 1 juni van dit jaar statiegeld. Toch worden er nog altijd oude flesjes, zonder statiegeld dus, verkocht. Flesjes die ingeleverd kunnen worden voor 15 cent, hebben een duidelijk statiegeldlogo. Vanaf 1 juli mogen producenten geen flesjes meer maken zonder statiegeldlogo.

Verder kunnen ongeveer één miljoen huishoudens met een oude energiemeter in huis per 1 juli geen gebruik meer maken van het nachttarief voor energie. Contracten met een dubbel tarief worden omgezet naar een enkel tarief. Huishoudens betalen dan elk uur van de dag dezelfde prijs voor stroom.

Slimme meters, die de afgelopen jaren bij miljoenen huizen zijn aangelegd, schakelen automatisch van tarief.

Minimumloon en AOW stijgen

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde cao-lonen. Vanaf donderdag gaat het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar met bijna 17 euro omhoog naar 1.701,80 euro bruto per maand. Op 1 januari van dit jaar kwam er zo’n 5 euro bij.

Het minimumjeugdloon gaat ook omhoog. De bedragen variëren per 1 juli van 510 euro bruto voor vijftienjarigen tot 1.360 euro voor twintigjarigen.

De bedragen gelden voor een volledig dienstverband. Het staat niet wettelijk vast hoeveel uren dat zijn. Doorgaans gaat het om een werkweek van 36, 38 of 40 uur.

Omdat het minimumloon stijgt, krijgen AOW'ers er per 1 juli ook iets bij. Zo ontvangen alleenstaande AOW'ers vanaf die datum 1.226,60 euro per maand. Dat was 1.218,19 euro. Gehuwden en samenwonende partners krijgen per donderdag een bedrag van 838,55 euro per maand, een stijging van zo’n 6 euro.

Coronapaspoort

Tot slot. Er is veel over te doen geweest, maar uiteindelijk kwam het er dan toch: het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC), oftewel het digitale coronapaspoort. Het DCC is vanaf 1 juli beschikbaar via de CoronaCheck-app. Het certificaat geldt als reisdocument binnen de hele Europese Unie. Ook krijg je met een DCC toegang tot evenementen in Nederland.