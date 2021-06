Volkswagen wil vanaf 2033 op de Europese markt stoppen met benzine- en dieselmotoren in zijn modellen. Vanaf 2035 zijn de brandstofmotoren helemaal niet meer te koop. Dat zegt Klaus Zellmer, bij Volkswagen verantwoordelijk voor verkoop, marketing en aftersales, zaterdag in gesprek met het Beierse dagblad Münchner Merkur.

Daarmee volgt Volkswagen het voorbeeld van Ford, dat vanaf 2030 in Europa geen auto's met brandstofmotor meer levert. Het is tevens niet uitgesloten dat Volkswagen in sommige Europese landen er al eerder voor zal kiezen om te stoppen met brandstofauto's, temeer een aantal regeringen de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor wil verbieden.

Elders in de wereld, zoals in de Verenigde Staten en China, zal Volkswagen iets later stoppen. Zellmer kon geen specifieke datum noemen.

Volgens de Volkswagen-topman loont het vanwege de steeds strenger wordende Europese uitstootnormen niet langer om nog in brandstofmotoren te investeren. Daaraan zijn te hoge kosten verbonden.

Eerder deze week maakte zustermerk Audi ook al bekend te zullen stoppen met brandstofmotoren. Vanaf 2026 zal het alleen nog maar volledig elektrische auto's op de markt brengen. Vanaf 2033 wil de automaker dat het helemaal klaar is met de fabricage van traditionele verbrandingsmotoren.

Ook merken als Bentley, Fiat, Jaguar, MINI en Volvo hebben reeds laten weten alleen nog maar elektrische auto's te zullen bouwen. In 2030 moet het voor deze merken zover zijn. Het Amerikaanse concern General Motors wil vanaf 2035 stoppen met brandstofmotoren in personenwagens. Voor voertuigen zoals pick-uptrucks en bedrijfsauto's wordt die stap nog even uitgesteld.

Merken die volledig elektrisch gaan

Audi: vanaf 2026

Bentley: 2030

Fiat: uiterlijk 2030

Ford: 2030

General Motors: 2035 (alleen personenwagens)

Jaguar: 2025

MINI: 2030

Smart: sinds 2020

Volvo: uiterlijk 2030