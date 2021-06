Tata Steel Nederland, dat een fabriek heeft in IJmuiden, gaat binnenkort zelfstandig verder. Tot nu toe vormde die nog één Europese eenheid met de Britse tak van de staalgigant. Beide bedrijven maken wel nog steeds deel uit van hetzelfde moederbedrijf, maar willen op bepaalde punten hun eigen koers varen. Volgens Tata heeft de splitsing geen effect op de werkgelegenheid.

Tata Steel heeft alle benodigde goedkeuringen gekregen en heeft het voorstel voorgelegd aan de ondernemingsraad. Die moet er nu over stemmen. Wanneer dat zal gebeuren, kon een woordvoerder niet bevestigen.

De afscheiding van de twee takken werd al in november vorig jaar in gang gezet. Ongeveer gelijktijdig liepen er onderhandelingen over een overname van Tata Steel Nederland door het Zweedse staalbedrijf SSAB. Die ging uiteindelijk niet door, maar dat had geen invloed op de splitsingsplannen. "We hebben altijd gezegd dat we de plannen ook zonder de overname zouden doorzetten", zegt een woordvoerder.

De opsplitsing zal volgens het bedrijf geen invloed hebben op de werkgelegenheid, alleen verwacht het "een klein verlies aan banen in het senior management". Ook zal de inhoud van sommige mensen hun werk veranderen, maar daar wou de woordvoerder niet dieper op ingaan.

Geschiedenis gaat meer dan twintig jaar terug

De Nederlandse en Britse fabriek van Tata Steel vormen al meer dan twintig jaar een geheel, al van voor ze onderdeel waren van Tata. In 1999 fuseerde het toenmalige Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV met British Steel om verder te gaan onder de naam Corus. In 2007 werd Corus overgenomen door Tata Steel en kwamen beide fabrieken in handen van het Indiase staalbedrijf.

Beide fabrieken blijven na de splitsing nog onderdeel van Tata Steel, over eventuele interesse van andere overnemers doet het bedrijf geen uitspraken.