Zo'n honderd winkels van D-Reizen zouden in de komende maand heropend moeten worden, zegt Marc van Deursen van overnemende partij Prijsvrij tegen NU.nl. Op dit moment kunnen al zeker vijftig winkels opnieuw de deuren openen en dat zal mondjesmaat gebeuren vanaf 1 juli. Maandag gaat een testwinkel open en gaat de website weer live.

Reisorganisatie D-Reizen ging in april failliet omdat het bedrijf, deels als gevolg van de coronacrisis, te veel schulden had opgebouwd en er geen inkomsten meer binnenkwamen. Daardoor moesten alle 285 reisbureaus dicht en stonden 1.150 banen op de tocht.

Ondertussen heeft Prijsvrij Vakanties 150 winkels overgenomen en is nog 75 procent van het personeel uit die winkels aan de slag gebleven, zegt Van Deursen. Vijftig winkels kunnen al zeker in de komende weken heropend worden en tegen het einde van juli zouden honderd winkels weer open moeten zijn.

"Niet overal is dat even makkelijk, want voor sommige winkels verliep het huurcontract. Daardoor moeten we vaak nieuwe locaties zoeken en de winkels helemaal opnieuw inrichten", klinkt het. De doorstart zal voor het grootste deel worden gedaan met het personeel dat er nog is, maar er zullen ook wat nieuwe mensen worden geworven.

Wanneer alle 150 winkels daadwerkelijk weer open zijn, kan Van Deursen nog niet zeggen. Maar hij mikt op de zomervakantie. "Nu er weer meer kan gereisd worden, zouden we graag deze zomer weer volledig operationeel zijn."