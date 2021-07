Pakketjes uit China, kratten bier, internetten en veel geld op je spaarrekening; vanaf vandaag ga je er vaak meer voor betalen. Op 1 juli gaan traditioneel veel prijs- en wetswijzigingen in. NU.nl zet de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.

Stunten met de prijs van een kratje bier, flessen wijn of sterkedrank mag niet meer. De korting die gegeven mag worden op een krat of fles, is nu hooguit 25 procent. Dat is vastgelegd in de nieuwe Alcoholwet, die vervangt de Drank- en Horecawet.

Het happy hour in de horeca mag nog wel, want het verbod geldt alleen voor drank die ergens anders wordt gedronken dan waar die is gekocht. Verder wordt het doorgeven van alcoholische drank aan minderjarigen strafbaar. En mogen winkels die geen slijtersvergunning hebben op hun website niet meer doorlinken naar slijters. Zoals Albert Heijn naar Gall & Gall bijvoorbeeld.

Ook mag het online bestelde sterke spul niet meer bij de buren worden afgeleverd als je zelf niet thuis bent. En moeten bezorgers strenger controleren op leeftijd.

Gas en elektriciteit wordt veelal duurder. Dit komt doordat de vraag naar gas de laatste tijd flink is gestegen, vanwege een koud voorjaar en doordat steeds meer mensen weer teruggaan naar kantoor, waardoor bedrijven meer gaan gebruiken. De stroomtarieven stijgen mee, omdat gas nog altijd belangrijk is bij de opwekking van elektriciteit.

Hoe sterk de energietarieven stijgen, is lastig te zeggen. Dit hangt onder meer samen met het type contract dat je hebt en hoeveel je daadwerkelijk verbruikt. Bovendien hebben sommigen een contract waarin de prijzen zijn vastgelegd voor een bepaalde periode. Als die periode niet op 1 juli afloopt, veranderen de tarieven niet.

Bel me niet wordt bel me wel, om de consument en ook de zzp'er meer controle te geven over door wie je allemaal gebeld mag worden. Voortaan moeten bedrijven netjes aan je vragen of ze je mogen bellen, bijvoorbeeld als je er iets gekocht hebt. Voor bedrijven waar je al klant bent of bent geweest, zoals de energieleverancier, geldt dat zij je tot drie jaar na beëindiging van het contract mogen bellen.

In beide gevallen geldt dat als ze bellen en je zegt dat je dat niet meer wil, ze dan moeten stoppen. Dat moeten ze ook zelf aanbieden tijdens het gesprek. Je kunt ook op voorhand zelf bedrijven laten weten dat je niet gebeld wil worden.

Cadeaubonnen zijn voortaan minimaal twee jaar geldig vanaf het moment van uitgifte.

Als je wat bestelt bij een webshop van buiten de EU dat minder dan 22 euro kost, betaal je voortaan ook btw. Dat was eerst niet zo. PostNL brengt ook 4 tot 7 euro in rekening voor het innen van de btw, als die nog niet direct door de webshop is geïnd. Dat gebeurt dan voordat je pakje wordt bezorgd via een betaalverzoek of je betaalt het bij het afhaalpunt.

Internetten kan ook duurder zijn geworden, net als het tv-kijken. Zo meldt KPN dat zijn abonnees gemiddeld ongeveer 1,50 euro per maand extra betalen. Uitzondering hierop zijn de abonnees met de grootste bandbreedtes. Die gaan juist zo'n 7,50 euro minder betalen. Dit komt doordat er steeds meer grootverbruikers bij komen, waardoor de gemiddelde prijs omlaag kan. Ook bij VodafoneZiggo gaan de internetprijzen omhoog.

Bij sommige providers veranderen de tarieven voor bellen ook. Zo gaan klanten van Tele2 wat meer betalen, al gaan bij moederbedrijf T-Mobile de tarieven niet omhoog. Ook KPN voert voor belabonnement geen prijswijzigingen door. VodafoneZiggo zegt wel de prijzen te moeten verhogen, onder meer vanwege investeringen in de digitale infrastructuur.

Kleine plastic flesjes moet je niet meer achteloos bij het afval gooien want dat flesje kan geld waard zijn. Het gaat dan om flesjes waar water of frisdrank in gezeten heeft. Daar kan al sinds begin juni statiegeld over in rekening zijn gebracht, dat je terug kunt krijgen als je het flesje inlevert. Dat kan sowieso bij de supermarkt, maar ook bemande tankstations zijn verplicht ze in te nemen.

Ook zullen er her en der innamepunten komen die allemaal, net zoals de flesjes, te herkennen zijn aan het speciale logo.

Je zult zeker nog geruime tijd plastic flesjes aantreffen waar geen statiegeld op zit. Dat zal wel steeds minder worden, want fabrikanten mogen die vanaf 1 juli niet meer op de markt brengen.

Bij steeds meer banken moet je rente betalen over je spaargeld in plaats van dat je rente krijgt en het saldo waarover, wordt steeds wat verlaagd. Een hele trits aan banken, ASN, ING, Knab, Rabobank, Regiobank, Van Lanschot en SNS verlagen allemaal de grens per 1 juli van 250.000 euro naar 100.000 euro waar de spaarder geld op toe moet leggen.

Bij ABN AMRO was het 500.000 euro en daar wordt het 150.000 euro. In alle gevallen gaat het om een negatieve rente van 0,5 procent. Bij bunq kost het stallen van een tegoed boven 1 ton nu al geld; 0,03 euro per elke 1.000 euro erboven. De Triodos Bank rekende al 0,5 procent rente voor het wegzetten van 1 ton.

Niet alles is duurder geworden. De huurprijs van een sociale huurwoning gaat dit jaar niet omhoog. Tenminste, de kale huurprijs niet. De verhuurder mag de servicekosten wel verhogen.

En een werknemer verdient voortaan minimaal 1.701 euro per maand, dat is 16,20 euro meer dan het was. Omdat het minimumloon verhoogd wordt, gaan de uitkeringen mee. De hoogte daarvan is namelijk gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het gaat dan onder andere om de WW, de AOW en Anw.

Het 'gewone' minimumloon geldt vanaf 21 jaar, daaronder zitten nog de minimumjeugdlonen. Ook die worden aangepast. Iemand van vijftien jaar verdient voortaan 510,30 euro per maand, voor een twintigjarige is dat 1.360,80 euro.