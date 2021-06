Bedrijven die bussen, trams of treinen in Nederland laten rijden, kunnen nog tot zeker september rekenen op een vergoeding van 93 tot 95 procent van hun kosten, kondigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag aan. Het kabinet raamt het bedrag op 140 miljoen euro.

Vervoersbedrijven kregen dit jaar en vorig jaar al een zogenoemde coronavergoeding van de overheid en die wordt ook het komende jaar doorgetrokken.

Tot september wordt nog 93 tot 95 procent van de kosten vergoed, afhankelijk van hoeveel reizigers het openbaar vervoer nemen. Wat er in de laatste drie maanden van 2022 mee gebeurt, beslist het kabinet uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Door de lockdowns in 2020 en 2021 maakten veel minder mensen gebruik van het openbaar vervoer dan anders. "En omdat we het belangrijk vinden dat het openbaar vervoer kan blijven rijden, hebben we die vergoeding in het leven geroepen", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl. De vergoeding gaat omlaag naarmate er meer reizigers terugkeren.

Ov-bedrijven vervoeren maar helft van mensen van voor pandemie

Dit jaar is 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de steun aan ov-bedrijven, maar voor de eerste acht maanden van volgend jaar raamt het ministerie het bedrag op 140 miljoen euro. Dat bedrag is fors lager, omdat het ministerie verwacht dat er volgend jaar veel meer mensen de bus, trein of tram zullen nemen. Maar het gaat hier om een voorspelling, dus het uiteindelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen.

Op dit moment vervoeren ov-bedrijven maar de helft van het aantal mensen dat ze voor de coronapandemie vervoerden. Volgens berekeningen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zal de situatie volgend jaar verbeteren, maar zal het aantal passagiers nog wel 6 tot 14 procent kleiner zijn dan in 2019.

De vergoeding geldt voor alle vervoersbedrijven, dus ook spoorvervoerder NS. Die boekte in 2020 een verlies van 2,6 miljard euro en verwacht de komende vier jaar 3,5 miljard euro minder omzet te draaien.