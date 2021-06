Zo goed als de hele Tweede Kamer wil het eigen risico in de zorg volgend jaar niet verhogen. Normaal gesproken stijgt dat bedrag elk jaar mee met de zorgkosten, maar vanwege de coronacrisis vinden zeventien van de achttien partijen in de Kamer het gerechtvaardigd om het eigen risico volgend jaar te bevriezen.

Alle partijen, op FVD na, ondertekenden daarvoor een motie van SP-Kamerlid Peter Kwint.

Die tweette dat hij het eigen risico liever ziet verdwijnen, maar dat hij al blij is dat zijn motie om het bedrag te bevriezen zoveel steun krijgt. Hij noemt het eigen risico "een idiote boete op ziek zijn".

Dat deze motie door bijna alle partijen werd gesteund, wil nog niet zeggen dat die ook automatisch wordt omgezet in beleid. Daar moet het demissionaire kabinet of een nieuw kabinet over beslissen.

Minister laat doorschemeren het voorstel goed te keuren

Op Prinsjesdag in september wordt het bedrag bekendgemaakt. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) liet in de Kamer wel al doorschemeren dat ze het voorstel zal goedkeuren. "Ook ik kan tellen", zei ze volgens de NOS.

Het eigen risico is een bedrag dat iedere Nederlander boven de achttien ieder jaar betaalt om bijvoorbeeld een operatie te laten uitvoeren of naar de psycholoog te gaan. Alle kosten voor zorg uit het basispakket die daar in de loop van het jaar nog bovenop komen, worden gecompenseerd door de zorgverzekeraar. De redenering is dat mensen daardoor minder snel voor niet-acute problemen van de zorg zullen gebruikmaken.

Op dit moment bedraagt dat eigen risico minimaal 385 euro. Wie denkt dat hij het niet zal nodig hebben, kan dat bedrag verhogen in ruil voor een lagere premie. Normaal gesproken stijgt het minimumbedrag elk jaar in lijn met de stijging van de zorgkosten, maar dat zal het komende jaar dus naar alle waarschijnlijkheid niet het geval zijn.