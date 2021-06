FNV organiseert op 8 juli een landelijke stakingsdag voor de kinderopvang. Op die manier wil de vakbond aandacht vragen voor de werkdruk in de sector. Hoe groot de staking wordt, is nog onduidelijk.

De twee werkgeversorganisaties, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) bereikten eerder deze week een cao-akkoord met vakbond CNV. FNV is daar niet tevreden mee.

In de cao werd een loonsverhoging van 3 procent afgesproken. "Dat klinkt mooi", zegt FNV-bestuurder Debbie van Leiden. "Maar de voornaamste reden waarom er gestaakt wordt, is omdat er in het ondertekende cao-akkoord geen oplossingen staan voor de werkdruk op korte termijn."

Er wordt volgens FNV alleen verwezen naar oplossingen voor de lange termijn, terwijl de vakbond vindt dat werkgevers er zo snel mogelijk voor moeten zorgen dat de werkdruk vermindert.

Volgens een woordvoerder van FNV worden ouders door hun kinderopvangorganisatie geïnformeerd over de gevolgen van de staking. Per locatie zullen die gevolgen verschillend zijn, afhankelijk van hoeveel medewerkers er meedoen aan de staking. Het is de intentie van FNV om voor ouders met cruciale beroepen voor noodopvang te zorgen.

Op 1 juli is er al een stakingsdag van kinderopvangmedewerkers in Noord-Holland en het zuiden van Flevoland, waar 35 kinderopvangorganisaties aan meedoen. Er zouden ook acties in andere regio's komen, maar die komen te vervallen.