Het pensioenfonds ABP had miljarden euro's rijker kunnen zijn als het sinds 2016 niet in fossiele, maar in duurzame bedrijven had geïnvesteerd. De groene portefeuille had een beter rendement opgeleverd voor het ambtenarenpensioenfonds, blijkt vrijdag uit een onderzoek dat de actieclub Fossielvrij NL heeft laten uitvoeren door het dataplatform Global SWF.

De onderzoekers schrijven dat ABP zich in de afgelopen jaren al flink meer op groene investeringen is gaan richten, maar als het fonds dat nog veel sneller gedaan, door in december 2016 al het geld uit fossiele investeringen te halen en in groene investeringen te stoppen, dan was het nu 5,2 procent rijker geweest. Dat komt neer op 25,9 miljard euro.

"Het fonds heeft natuurlijk geen glazen bol", schrijven de onderzoekers. "Maar de belangrijkste boodschap is dat er voor ABP geen reden is om uit de fossiele energie te stappen en meer te investeren in duurzame bedrijven."

Bij pensioenfondsen is er de afgelopen jaren steeds meer op aangedrongen geld te investeren in duurzame bedrijven en doelen. ABP zei vorig jaar dat het de investeringen in fossiele brandstoffen langzaam wil afbouwen en dat het streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050.