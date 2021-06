Het Europees Parlement heeft de nieuwe Klimaatwet donderdag goedgekeurd. Dit betekent dat de EU voortaan als doel heeft om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 dan in 1990. Dat was tot dusver 40 procent. Tegen 2050 wil de EU zelfs klimaatneutraal zijn. Door de goedkeuring van het parlement is de wet bindend.

Hoe de doelen moeten worden bereikt, is nog niet duidelijk. De Europese Commissie komt op 14 juli met voorstellen hiervoor. De Europese Raad moet de Klimaatwet ook nog goedkeuren, maar de verwachting is dat de raad er al op korte termijn mee instemt.

Er was voorafgaand aan de stemming wat kritiek op de wet. Zo vonden sommigen dat de wet niet ver genoeg ging. Zij hadden liever gezien dat het percentage van 55 nog wat verder werd opgeschroefd. Ondanks de kritiek was er een ruime meerderheid voor de plannen, met 442 stemmen voor, 203 tegen en 51 onthoudingen.

In 2023 vindt de eerste evaluatie van de wet plaats, waarin wordt gekeken of de EU en de lidstaten op koers liggen om de reductiedoelstellingen te halen. Daarna is er om de vijf jaar een nieuwe evaluatie.