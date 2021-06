Twee Zuid-Afrikaanse broers achter een handelsplatform voor cryptomunten zijn spoorloos, evenals 69.000 bitcoins. Dat meldt nieuwsdienst Bloomberg. De waarde van de munten is, volgens de huidige koers van ruim 29.000 euro, in totaal iets boven de 2 miljard euro. Als daadwerkelijk sprake is van een roof, gaat het om een van de allergrootste uit de cryptogeschiedenis.

De broers Ameer en Raees Cajee zetten het platform Africrypt op, waarop beleggers konden handelen in cryptomunten. In april vertelden de broers aan beleggers dat het platform was gehackt. Daarbij zouden cryptomunten zijn gestolen. Ze vertelden de beleggers dat zij vooral niet de politie of advocaten moesten inschakelen. Dat zou het terugvinden van de gestolen munten alleen maar lastiger maken.

Ook hadden medewerkers van Africrypt vlak voor de vermeende hack in april plotseling geen toegang meer tot het systeem achter het platform. Op dat moment stond de koers van de munt op recordhoogte. Volgens de waarde van dat moment zouden de 69.000 bitcoins samen zelfs meer dan 4 miljard dollar waard.

Inmiddels is van beide broers geen spoor meer te bekennen. De website van het bedrijf is offline gehaald, de telefoon wordt niet opgenomen en waar ze zijn, lijkt niemand te weten. Ook de bitcoins zijn spoorloos verdwenen. Ze zijn niet te traceren, onder meer door het gebruik van zogenoemde mixers, wat het terugvinden van de munten bemoeilijkt.

Een advocatenkantoor uit Kaapstad dat is ingeschakeld, zegt dat de Cajees onvindbaar zijn en heeft de zaak inmiddels overgedragen aan een elite-eenheid van de nationale politie. Of de financiële autoriteiten van Zuid-Afrika overgaan tot een formeel onderzoek is nog niet duidelijk. Cryptomunten zouden niet worden gezien als officiële financiële producten.