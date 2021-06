John McAfee, de excentrieke oprichter van het antivirusbedrijf McAfee, werd woensdagavond dood gevonden in een Spaanse cel. Het is het eindpunt van een opmerkelijk leven doordrenkt van drugs, seks en belastingontduiking.

McAfee werd in 1945 geboren op een Amerikaanse legerbasis in het Verenigd Koninkrijk. Zijn vader was Amerikaans, maar gelegerd in het VK, zijn moeder was Brits. Hij heeft zijn vader niet lang gekend, want die pleegde zelfmoord toen McAfee vijftien jaar was. Die traumatische gebeurtenis leidde tot een lange periode van drugsverslavingen.

In 1987 richtte McAfee zijn gelijknamige antivirusbedrijf en werd daardoor wereldwijd bekend. Het was een van de eerste bedrijven die antivirussoftware op de markt brachten en het was meteen een doorslaand succes. In 1994 verkocht hij al zijn aandelen in het bedrijf, waardoor hij in één klap multimiljonair werd. De verkoop leverde hem 100 miljoen dollar (zo'n 84 miljoen euro) op. Later kwam het bedrijf in handen van techreus Intel.

Relatie met een zestienjarige prostituee

In tussentijd beweerde McAfee dat hij was gestopt met zijn drugsgebruik, maar dat betekende niet dat hij plots een burgerlijk leven leidde. Hij verhuisde naar het Latijns-Amerikaanse Belize en zou daar in een villa samengewoond hebben met zeven vrouwen. Later kreeg hij een relatie met een zestienjarige prostituee die tijdens een ruzie op hem zou hebben proberen te schieten.

Sindsdien werd McAfee de klok rond bewaakt door lijfwachten in Belize. Zijn buurman Gregory Faull klaagde regelmatig dat de honden van die lijfwachten te agressief waren en te veel lawaai maakten. Diezelfde honden werden even later vergiftigd aangetroffen en nog wat later werd Faull dood gevonden.

Illegale vlucht naar Guatemala

De schuld van dat laatste werd al snel in de schoenen van McAfee geschoven, maar die beweerde dat de regering van Belize hem erin wou luizen. Hij had de regeringsleden van Belize namelijk al een aantal keer beschuldigd van corruptie en volgens hem wilden ze daarom wraak nemen. Daarop vluchtte hij naar Guatemala, waar hij niet veel later werd opgepakt omdat hij het land illegaal was binnengekomen.

Even later werd hij uitgeleverd aan de VS, waar overigens nooit een formele aanklacht tegen hem is ingediend. Na enige tijd ging hij zich richten op de promotie van cryptomunten en heeft hij geprobeerd om president van de VS te worden in 2016. Hij sloot zich hiervoor aan bij de Libertarische Partij, een kleine partij die de macht van de overheid zoveel mogelijk wil inperken. Ook in 2020 wilde hij weer een poging wagen. Beide keren liep het op niets uit.

Arrestatie voor belastingontduiking

Met de promotie van cryptomunten zou McAfee volgens de Amerikaanse fiscus miljoenen dollars hebben verdiend. Hij zou de vaak obscure munten via sociale media hebben gepromoot om de prijs op te drijven, om ze vervolgens te verkopen. Dat hij de munten die promootte zelf in bezit had, zou hij niet hebben gemeld.

Over het geld dat hij ermee verdiende, heeft hij geen belasting betaald. Omdat McAfee toen al spoorloos verdwenen was uit de VS, kwam hij bij de FBI op de lijst van meest gezochte mensen terecht. Zelf beweerde hij dat hij "om ideologische redenen" al jaren geen belastingen wou betalen.

In oktober vorig jaar kon hij uiteindelijk toch gevonden worden door uitlatingen op Twitter die erop wezen dat hij in Spanje zat. Uiteindelijk werd hij in Barcelona gearresteerd en opgesloten in de gevangenis. Woensdag gaf de rechtbank toestemming om hem uit te leveren aan de VS. Enkele uren later werd hij dood gevonden in zijn cel. Zijn advocaat liet weten dat het om zelfdoding ging.

Volgens The Washington Post werd hij over zijn hele leven 21 keer gearresteerd in elf verschillende landen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).