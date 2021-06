Maaltijdbezorgers die in het Verenigd Koninkrijk voor Deliveroo werken, zijn zelfstandige ondernemers. Dat heeft het Britse hof van beroep bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond IWGB. De uitspraak komt goed uit voor Deliveroo, omdat de zzp-bezorgers een belangrijke pilaar zijn in het verdienmodel van de onderneming.

Eerder was er veel kritiek op de manier waarop Deliveroo met zijn bezorgers omgaat. Dat gebeurde kort voor de beursgang van de onderneming, die op een teleurstelling uitdraaide. De werkwijze van Deliveroo zou niet in lijn zijn met die van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

IWGB zegt na de uitspraak van donderdag zijn juridische positie te evalueren. Daarbij blijft de bond inzetten op een collectieve vertegenwoordiging bij Deliveroo.

Ook in Nederland rechtszaken rond Deliveroo

In Nederland en andere Europese landen spelen soortgelijke zaken rond de status van bezorgers van Deliveroo. Eind maart zou bij het gerechtshof in Amsterdam een zaak in hoger beroep dienen over de vraag of maaltijdbezorgers van het bedrijf nu wel of niet onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen, maar na een wrakingsverzoek van Deliveroo werd de zaak uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer deze nu dient.

De rechter bepaalde in 2019 overigens dat bezorgers van Deliveroo in Nederland wel onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen. Die cao moet het bedrijf dan ook met terugwerkende kracht toepassen. In februari bepaalde het gerechtshof Amsterdam in een andere zaak dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandig ondernemers zijn, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst.