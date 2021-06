Vattenfall, de Zweedse moedermaatschappij van het voormalige Nuon, verkoopt 49,5 procent van het windpark Hollandse Kust Zuid aan de chemiereus BASF. Het Duitse bedrijf betaalt daar 300 miljoen euro voor. Hollandse Kust Zuid is het eerste windpark dat niet gesubsidieerd wordt en zal na afronding het grootste windpark ter wereld zijn.

Het park is nog volop in aanbouw. De oplevering wordt in 2023 verwacht. BASF zal ook bijdragen aan de bouw ervan, waardoor de totale investering oploopt tot 1,6 miljard euro. Met 140 windturbines en een totaal vermogen van 1,5 gigawatt moet het het grootste windpark ter wereld worden.

Vattenfall zal zijn deel van het park gebruiken om zijn klanten in Nederland van groene energie te voorzien, BASF gebruikt zijn deel om zijn fabrieken in heel Europa van groene stroom te voorzien. Vooral de vestiging in Antwerpen, de op een na grootste in de wereld, zal van de duurzame energie profiteren, zegt BASF.

Het is de eerste grote investering van BASF in hernieuwbare energie, zegt voorzitter Martin Brudermüller in een mededeling. In 2050 wil het bedrijf geen CO2 meer uitstoten. BASF heeft vijftienhonderd personeelsleden in Nederland.