Toezichthouder ACM wijst erop dat mensen in toenemende mate via sociale media worden benaderd met de vraag of zij producten gratis uit willen proberen en dat vervolgens blijkt dat een en ander helemaal niet gratis is. Zo worden voor het versturen van het proefpakket al verzendkosten in rekening gebracht én wordt gedreigd dat dat gratis proefpakket betaald moet worden als het niet teruggestuurd wordt.

"Zodra consumenten het woord 'gratis' zien, moeten alle alarmbellen afgaan", zegt een woordvoerder van de ACM. Het bedrijf Perfectionbody wordt door de toezichthouder met naam en toenaam genoemd als partij die consumenten misleidt.

Mensen worden er door dat bedrijf via sociale media onder meer toe verleid om een proefpakket gratis te proberen. "Waarvoor zij wel 2,95 euro verzendkosten moeten betalen. Als de consument het product na ontvangst niet binnen veertien dagen terugstuurt, moet hij 58 euro betalen", aldus de ACM. Als de consument dat vervolgens niet doet, worden aanmaningen gestuurd en wordt gedreigd met een deurwaarder.

Iets gratis aanbieden wat niet gratis blijkt te zijn, mag helemaal niet. "We roepen consumenten dan ook op om niet te betalen, want ze zijn dit niet verplicht. Als een bedrijf iets aanbiedt als gratis, is het ook gratis." De verzendkosten moeten wel voldaan worden, maar het product mag de consument in voorkomende gevallen gewoon gratis houden.