Door de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit kan het stroomnet in sommige delen van Amsterdam niet meer genoeg stroom leveren. Daardoor komen nieuwe grootgebruikers op een wachtlijst terecht, en dat is eerder dan netbeheerder Liander had verwacht.

Liander werkt hard aan het uitbreiden van de capaciteit, maar dat gaat waarschijnlijk niet snel genoeg om te voorkomen dat er in andere delen van Amsterdam ook problemen ontstaan.

Het netwerk in de wijken Buiksloterham en Overhoeks in Amsterdam-Noord zit nu aan de maximale capaciteit. Ook voor het deel van het Westelijk Havengebied dat stroom krijgt van verdeelstation Westhaven geldt dat er geen ruimte meer is voor het leveren van meer stroom.

De capaciteitsproblemen treffen alleen grootverbruikers, benadrukt Liander. Consumenten en ondernemers kunnen gewoon op stroom blijven rekenen.

De problemen ontstaan voor een groot deel door de energietransitie. Die eist veel van het elektriciteitsnet. Maar ook de aanhoudende economische groei, de bouw van nieuwe woningen en de snelle digitalisering van de maatschappij zorgen ervoor dat er knelpunten ontstaan.

Niet meer continu zonnestroom terugleveren

Liander waarschuwt dat consumenten en bedrijven langer zullen moeten wachten op aansluiting op het stroomnet. Zo zullen consumenten niet meer continu zonnestroom die ze opwekken kunnen terugleveren. Verder moeten ze langer wachten voordat een laadpaal voor een elektrische auto wordt aangesloten of ze een zwaardere aansluiting kunnen krijgen die voor een warmtepomp nodig is.

Voor de specifieke problemen in Amsterdam-Noord en het havengebied heeft Liander al oplossingen klaarliggen. In Amsterdam-Noord wordt al aan een uitbreiding van het net gewerkt en die moet begin 2023 klaar zijn. In het Westelijk Havengebied moet een nieuw verdeelstation komen. Dat kan begin 2026 klaar zijn.

Netbeheerders als Liander stellen al langer dat de uitdagingen door de energietransitie groot zijn. De komende jaren zijn ze veel geld kwijt om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor een wereld waarin stroom op veel meer verschillende plekken wordt opgewekt, maar er ook meer vraag is naar elektra.