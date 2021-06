De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,8 procent gekrompen, blijkt uit de zogeheten tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag is gepubliceerd. Eerder ging het CBS uit van een teruggang van 0,5 procent.

Dat is relatief gezien een groot verschil ten opzichte van de eerste raming. "Dat komt doordat 2020 een heel raar jaar was", licht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS toe. En de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar werden dan weer afgezet tegen die 'rare' cijfers van vorig jaar.

"Vorig jaar moesten we heel veel aannames doen, omdat sommige cijfers gewoonweg niet beschikbaar waren", zegt Van Mulligen. "Zoals de prijsontwikkeling in de horeca. Hoe bepaal je de prijzen als er nauwelijks gebruikgemaakt kan worden van iets", vraagt hij zich retorisch af.

Ook was het economisch belang van bepaalde sectoren op de economie als geheel daardoor moeilijk vast te stellen. "Zoals van de culturele sector bijvoorbeeld, of de reissector." Het CBS kijkt in de maand juni altijd nog terug op de cijfers van de voorgaande jaren en kwartalen. "Het gebeurt niet vaak dat we er zo ver naast zitten", zegt Van Mulligen.

'2020 is een jaar om snel te vergeten'

Anderzijds bleek de eerste raming over de economische groei over heel 2020 juist weer wel in lijn. "Die was later bijgesteld naar 3,7 procent, maar blijkt nu toch de eerder afgegeven -3,8 procent."

Belangrijker is volgens hoofdeconoom Van Mulligen dat de trend nu positief is. "Het economisch beeld is nu positief, de voorspellingen van het CPB zijn ook optimistisch. 2020 is een jaar om snel te vergeten."