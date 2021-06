Vrouwen verliezen meteen na de geboorte van hun eerste kind een deel van hun inkomen en na zeven jaar loopt dat op tot gemiddeld 46 procent, blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB). Dat komt volgens het CPB vooral doordat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen nog steeds zeer traditioneel is. Met andere woorden: vrouwen gaan vaker minder werken na de geboorte van een kind.

Opvallend is wel dat het loonverschil zeven jaar na het eerste kind groter is in heterorelaties dan in relaties met twee vrouwen. Omdat er bijna geen impact is op het salaris van mannen, verdienen vrouwen in een heterorelatie na zeven jaar dus 46 procent minder dan hun partner.

In relaties tussen twee vrouwen is dat verschil bijna een derde kleiner. Volgens het CPB komt dat doordat de zorgtaken in relaties tussen twee vrouwen meer verdeeld worden en beide partners dus minder gaan werken. Er is wel nog een iets grotere impact op het salaris van de biologische moeder.

In families die in een religieuze gemeente wonen of een migratieachtergrond hebben, is de inkomensdaling bij moeders het grootst, blijkt uit het onderzoek.

Maar ook het aanbod aan kinderopvang speelt een rol, zegt het planbureau. In gemeenten waar meer kinderopvang is, is de inkomensdaling kleiner. Het CPB stelde na onderzoek vast dat vrouwen 6,5 procent meer verdienen als de kinderopvang wordt uitgebreid, maar dat maakt nog niet de hele daling goed.

Het planbureau concludeert dus dat het aanbod aan kinderopvang een minder grote invloed heeft op de inkomensverschillen.