De belasting- en premiedruk in ons land is in 2020 toegenomen tot 39,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de meestgebruikte maatstaf voor de economische activiteit in een land. De lastendruk beweegt zich al tien jaar in een stijgende lijn, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De belasting- en premiedruk wordt berekend door de inkomsten die de overheid uit belastingen en premies haalt te delen door het bbp.

De opbrengsten namen het afgelopen jaar af, doordat heel wat bedrijven uitstel van betaling hebben gekregen vanwege de coronacrisis, maar het bbp nam door de coronacrisis nog meer af. Daardoor stijgt dus de totale belastingdruk. De overheid verdiende in het afgelopen jaar 314 miljard euro aan belastingen en premies.

Sinds 2010 steeg de belasting- en premiedruk met 4 procentpunten. In 2011 en 2015 waren er echter kleine dalingen, maar het jaar daarna ging de druk telkens weer sterk omhoog.

Btw en vennootschapsbelasting hebben meeste invloed op stijgende druk

De afgelopen tien jaar hadden de btw en de vennootschapsbelasting de grootste invloed op de stijgende belasting- en premiedruk. Bij de btw heeft dat vooral te maken met gewijzigde tarieven. In 2019 ging het laagste btw-tarief naar 9 procent, terwijl dat eerder 6 procent was, en in 2012 ging het hoge tarief van 19 naar 21 procent.

De vennootschapsbelasting daarentegen had in 2020 een lager tarief dan in 2010. Maar doordat bedrijven verliezen kunnen verrekenen met winsten uit andere jaren, is de verhouding tussen de opbrengst en het bbp erg grillig, schrijft het CBS. Ten slotte droeg ook de premie voor de zorgverzekering stevig bij aan de stijgende druk, vooral door hogere tarieven.

Ook in de meeste andere EU-landen nam de belasting- en premiedruk de afgelopen jaren toe, maar minder sterk dan in Nederland. Die ligt in ons land nog wel onder het gemiddelde in de EU.