Het kostte zestien jaar om te renoveren, maar het bekende warenhuis La Samaritaine in het centrum van Parijs is sinds woensdag eindelijk weer open voor bezoekers. Luxeconcern LVMH investeerde 750 miljoen euro in het pand aan de Seine en nodigde zelfs president Emmanuel Macron uit om de opening deze week te vieren.

Het warenhuis, dat al ruim 150 jaar bestaat, was sinds 2005 gesloten. Het ging destijds bepaald niet best met het roemruchte La Samaritaine, toen miljardair en LVMH-topman Bernard Arnault besloot om het pand te renoveren.

Tal van bekende ontwerpers zijn de voorbije jaren ingehuurd om het warenhuis de grandeur van weleer terug te geven. Op het hoogtepunt waren er achthonderd mensen tegelijk bezig met de verbouwing van het pand.

Het beroemde glazen dak is gebleven, evenals het uitzicht op de Seine en ook de gevel van het pand is nog steeds herkenbaar. Het pand beslaat maar liefst 70.000 vierkante meter, waarvan de winkelruimte er 20.000 in beslag neemt. Ook is er een hotel, een kinderopvang, twaalf restaurants, een schoonheidssalon en een spa.