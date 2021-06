Als onderdeel van de versoepelingen die zaterdag ingaan, mogen winkels weer meer klanten binnenlaten. In plaats van de huidige één klant per 10 vierkante meter, is dan één klant per 5 vierkante meter toegestaan. En ook al zijn mondkapjes niet langer verplicht, het kan wel zo zijn dat verkopers ze dragen. Dat zegt een woordvoerder van brancheorganisatie INretail tegen NU.nl. In de supermarkten blijven de kuchschermen bij de kassa's.

"Bruidsmodezaken gaan nu weer als een tierelier met alle inhaalhuwelijken. Wij adviseren de winkelier om bij het afspelden van de jurk toch een mondkapje te dragen, omdat de 1,5 meter dan niet aangehouden kan worden", aldus INretail. Mogelijk blijven in sommige non-foodwinkels kuchschermen bij de kassa's, in de supermarkten zal dat in ieder geval zo zijn, zegt een woordvoerder van supermarktkoepel CBL.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, wordt de capaciteit van de winkels feitelijk verdubbeld. "Voor zover dat kan met 1,5 meter afstand", benadrukt de zegsman van de brancheorganisatie voor de winkels die geen levensmiddelen verkopen. En wanneer dat niet kan, zoals bij de bruidsmodezaak of schoenenwinkel, komt het mondkapje eraan te pas. "Winkeliers zijn daar al wel aan gewend. Dat was al zo voordat de winkels vorig jaar gedwongen gesloten werden."

De regels voor deze winkels worden vanaf zaterdag gelijkgetrokken met die van andere zogenoemde doorstroomlocaties, zoals pretparken en musea. "We zijn hartstikke blij dat we weer meer richting normaal gaan. Het is nog niet het meest ideale, maar wel weer een flinke stap." INretail denkt dat veel mensen die in eigen land met vakantie gaan, ook zullen gaan shoppen in de plaatsen die ze bezoeken.

Boodschappen bezorgen blijft tot aan de voordeur

"Recreatief winkelen kan weer." De non-foodwinkels moesten op 19 december vorig jaar de deuren sluiten. Doe-het-zelfzaken mochten meteen al klanten de mogelijkheid bieden spullen te bestellen, telefonisch of online, en dan te laten afhalen. Later mochten de rest van de winkels dat ook. Op 3 maart werd winkelen op afspraak toegestaan, sinds 28 april mag er weer geshopt worden zonder afspraak.

In supermarkten hoeft het mondkapje vanaf zaterdag ook niet meer op, ook niet bij het personeel. Wel blijven de kuchschermen bij de kassa's hangen, laat supermarktkoepel CBL desgevraagd weten. Het gebruik van een mandje of winkelwagentje blijft ook verplicht. Daarmee kunnen supermarkten controle houden over hoeveel mensen ze toelaten in de winkel.

Het aantal mandjes en karretjes wordt aangepast aan het maximaal toegestane aantal klanten. "De bezorging van online bestelde boodschappen blijft tot aan de voordeur", aldus de woordvoerder van het CBL.