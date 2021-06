De discounter Action is in Nederland een pilot met een webshop gestart, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door vaksite RetailTrends. De keten biedt in haar online winkel wekelijks vijf tot zeven producten aan die speciaal daarvoor worden ingekocht. Er zijn ook geen plannen om de spullen die in de winkel te koop zijn online aan de man te brengen.

De proef zit nu in de derde week en loopt tot het einde van dit jaar. Op basis van de resultaten bepaalt de winkelketen of ze met de online formule wil doorgaan.

Action hield lang de boot af, omdat het door de kleine marges moeilijk is om producten tegen lage prijzen te kunnen verkopen en ook thuis te leveren. Maar door succesvolle experimenten met click-and-collect tijdens de coronacrisis, waarbij klanten producten online konden bestellen en ze in de winkel konden ophalen, heeft de discounter zijn online plannen nog eens tegen het licht gehouden.

En daaruit ontstond het idee om een webshop te beginnen met producten die je niet in de winkel vindt. De producten worden sowieso aan huis geleverd voor een extra bedrag van 3,99 euro. Op dit moment zijn er echter wel tijdelijk producten uit de winkel te koop, maar alleen in grote volumes. Dat komt doordat de bestelde producten nog niet aangekomen zijn, vertelt de woordvoerder.

Het is niet de bedoeling dat het volledige winkelassortiment online verkocht zal worden, ook niet op de langere termijn. CEO Sander van der Laan zei eerder al in gesprek met NU.nl dat het voor Action "tot op heden niet nodig is om spullen online te verkopen". "Het is ook verdomd moeilijk om een product dat exclusief btw 1,50 euro kost zonder verlies bij de klant thuis te krijgen."