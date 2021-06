Het coronaherstelplan van België is goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit betekent dat onze zuiderburen 5,9 miljard euro tegemoet kunnen zien om te investeren in onder andere vergroening en digitalisering.

De Europese Unie heeft in totaal 672,5 miljard euro uitgetrokken om lidstaten te helpen hun economieën vlot te trekken en de schade als gevolg van de pandemie te herstellen. De lidstaten moesten hiervoor plannen indienen, die de Europese Commissie vervolgens moest beoordelen.

De Belgische plannen voldoen volgens de Commissie aan de gestelde eisen op het gebied van onder meer duurzaamheid. De Belgen kunnen daardoor binnenkort de eerste 770 miljoen euro tegemoetzien. Het overige geld wordt overgemaakt als België bepaalde doelen heeft bereikt.

Het geld wordt onder meer gebruikt om gebouwen te renoveren en duurzamer te maken. Ook investeert België in het gebruik van schone energie, recycling en het tegengaan van droogte. Verder gaat er geld naar de aanleg van een 5G-netwerk en de verbetering van het ondernemersklimaat met een vermindering van de bureaucratie.

Eerder al zijn de plannen van diverse andere landen goedgekeurd. Dat geldt voor onder meer de plannen van Duitsland. Hoewel er ook voor Nederland geld beschikbaar is, heeft ons land nog geen plannen ingediend in Brussel. Het demissionaire kabinet wil hiermee wachten tot er een nieuw kabinet is. Dat kan nog even duren, aangezien de kabinetsformatie stroef verloopt.