De Nederlandsche Bank (DNB) concludeert in een nieuw rapport dat de rol van grote techbedrijven in de financiële sector aan het veranderen is en raadt banken en verzekeraars aan om zich daarop voor te bereiden. Maar ook de regelgeving en het toezicht zullen aangepast moeten worden, zegt Steven Maijoor, de nieuwe directeur Toezicht van DNB in gesprek met NU.nl.

De toezichthouder stelt vast dat de samenwerking tussen financiële instellingen en big tech in Nederland momenteel nog vooral gericht is op betalingen. "Dat we bij de bakker kunnen betalen met onze smartphone, is daar een gevolg van", zegt Maijoor. "En de coronacrisis heeft daar een impuls aan gegeven."

Er wordt echter ook minder zichtbaar samengewerkt tussen banken of verzekeraars en techbedrijven. Banken zetten de data die ze verzamelen namelijk steeds vaker in de zogenoemde cloud, en die cloud wordt uitgebaat door bedrijven als Amazon.

'Europees toezicht versterken'

Maar daar stopt het niet. "Banken en verzekeraars moeten zich voorbereiden op nog nauwere samenwerking met techbedrijven", vindt Maijoor. Betekent dat dan dat Facebook binnenkort leningen gaat verschaffen? Daar wil Maijoor geen uitspraken over doen, maar hij wijst erop dat techbedrijven in China wel al nauw samenwerken met de financiële wereld; zo heeft Alibaba zijn eigen financiële tak waarmee het e-commercebedrijf kredieten en verzekeringen aanbiedt.

Mocht dat binnenkort ook in Nederland gebeuren, zullen ze sowieso de financiële regelgeving in ons land moeten volgen, zegt Maijoor. Hij benadrukt wel dat het belangrijk is om na te denken over strengere regels om het vertrouwen in het financiële systeem te behouden. "Dat moet op Europees niveau gebeuren, want die bedrijven zijn actief in de hele EU."

Bescherming van de privacy

De Europese Commissie werkt momenteel aan gestroomlijnde regels voor de samenwerking tussen big tech en financiële bedrijven in de hele EU. "Maar ze moeten er wel wat mee voortmaken", vindt de DNB-directeur. DNB pleit er onder meer voor dat klanten kunnen kiezen met welke instellingen ze hun gegevens delen, zodat ze de controle over hun privacy bewaren.

"De gemiddelde Nederlander heeft nog steeds meer vertrouwen in financiële instellingen dan in techbedrijven", zegt Maijoor, al geeft hij wel toe dat mensen waarschijnlijk op termijn wel makkelijker voor een techbedrijf zullen kiezen vanwege het grote gebruiksgemak. "We willen die innovatie ook faciliteren, maar dat moet onder controle gebeuren."

Maijoor werkte de voorbije tien jaar als voorzitter van de Europese financiële toezichthouder ESMA en trad in april aan als directeur bij DNB. Hij wil zich focussen op onder meer "digitalisering en de duurzaamheid van de financiële sector". Volgens het rapport wil DNB banken en verzekeraars de komende jaren dan ook "uitdagen op hun verdienmodel".