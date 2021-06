Voor de coronacrisis telde Nederland zo'n drie miljoen actieve kampeerders. Door alle beperkingen die het virus met zich meebracht, hebben inmiddels veel meer mensen het bivakkeren in de buitenlucht ontdekt. Nederland heeft er een miljoen kampeerders bij gekregen, zegt directeur reizen Marjon Kaper van de ANWB in gesprek met NU.nl.

"Nederlanders hebben het kamperen herontdekt", zegt Kaper. "Na deze zomer kunnen er zomaar eens vier miljoen actieve kampeerders zijn. We vinden dat een leuke ontwikkeling en denken ook wel dat het een blijvertje is." Kamperen gebeurt vooral in Nederland en landen in de buurt.

Kamperen biedt vakantiegangers flexibiliteit en voor een groot deel eigen voorzieningen. "Ook past het in het beeld dat als mensen met vakantie gaan, ze dan rust en ruimte willen. Toch letterlijk die 1,5 meter afstand nog kunnen houden", zegt de ANWB-directeur. De organisatie monitort voortdurend de vakantieplannen van de achterban.

"De animo om op vakantie te gaan, is de laatste weken flink afgenomen. Zes weken geleden wilde 80 procent van de mensen nog weg deze zomer, nu is dat teruggelopen tot 65 procent", vertelt Kaper. "We hebben ook nog nooit meegemaakt dat mensen zo laat boeken." Want de zomervakantie begint al over twee weken. De ANWB ziet dat mensen nu vooral de vakantiezinnen verleggen naar het najaar.

De zwarte zaterdagen keren wel terug

Van de topvijflanden waar Nederlanders graag heen gaan, staat nu alleen Spanje nog op 'oranje'. Reizen naar Frankrijk, België, Italië en Duitsland mogen wel weer. "We verwachten dat met de introductie van het coronacertificaat reizen naar alle bestemmingen weer makkelijker wordt." Net als vorig jaar zullen we dicht bij huis blijven als we al met vakantie gaan. Veelal gaan we op reis in eigen land of met de auto, caravan en camper net de grens over.

"De zwarte zaterdagen zullen daarmee ook terugkeren", voorziet de ANWB-directeur. "De kans bestaat ook zeker dat mensen zodra het kan, bijvoorbeeld omdat ze gevaccineerd zijn, alsnog spontaan de auto pakken en weggaan." Ook de Duitsers, Fransen en Belgen zullen veel met de auto op pad gaan. "We verwachten dat de wegen in het laatste weekend van juli en het eerste weekend van augustus in Nederland, België en Frankrijk behoorlijk overbelast zullen zijn."

Net zo goed als dat mensen bij een verbetering van de situatie spontaan op pad kunnen gaan en reizen met het certificaat op zak makkelijker wordt, kan het ook omslaan. "Zoals nu gebeurt in Portugal (Lissabon staat weer op 'oranje', red.). Je moet als vakantieganger dan ook overal op voorbereid zijn en steeds checken hoe de lokale situatie is." De ANWB houdt dat in samenwerking met Europese zusterorganisaties steeds bij op de website.