In de helft van de cao's die sinds begin dit jaar zijn afgesloten, staan afspraken over een soort VUT-regeling of vroegpensioen. Dat heet sinds januari RVU en geldt vooral voor mensen met een zwaar beroep. Dat bevestigt werkgeverskoepel AWVN woensdag na berichtgeving door de Volkskrant.

De afspraken gelden voor een half miljoen werknemers of 30 procent van de werknemers die in 2021 een nieuwe cao kregen. Dat betekent echter niet dat al die werknemers daar ook effectief een beroep op zullen doen. "Het gaat maar om heel selecte groepen en mensen moeten bereid zijn om inkomensverlies te lijden als ze met vervroegd pensioen gaan", zegt een woordvoerder van AWVN tegen NU.nl.

Sinds 1 januari van dit jaar is er een nieuwe regeling voor vroegpensioen in werking getreden, de regeling vervroegd uittreden (RVU). De AWVN benadrukt dat de RVU "geen nieuwe VUT" is. In de oude regeling werd de meerderheid van de kosten namelijk gedragen door de overheid, sinds dit jaar zijn die voor de werkgever.

Bedrijven mogen hun werknemers drie jaar voor hun AOW-leeftijd, die momenteel op 66 jaar en vier maanden staat, met pensioen laten gaan met een fiscaal gunstige uitkering van 22.164 euro per jaar. Wie meer krijgt, betaalt daar 52 procent belasting over. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren omhoog en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Vooral voordelig in sectoren met zwaar beroep

Vooral bij de zware beroepen zoals de bouw is de regeling ook voordelig voor de werkgever, zegt de AWVN. Want die kan oudere werknemers vaak minder makkelijk inzetten en dan is het voor beide partijen beter om de werknemer met pensioen te laten gaan.

Ook is het sinds dit jaar mogelijk om honderd verlofdagen op te sparen en op te nemen voor je met pensioen gaat. Eerder waren dat maar vijftig dagen. Voor 10 procent van de nieuw afgesloten cao's zijn daar afspraken over gemaakt.

De regeling gaat bij de meeste bedrijven per 1 januari 2022 in om genoeg voorbereidingstijd te hebben. Maar bij een aantal bedrijven is er dit jaar al een pilot om te bekijken of het werkt.