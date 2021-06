Steeds meer landen in Europa en zelfs daarbuiten krijgen een 'geel' reisadvies in plaats van oranje. Maar Nederland staat voor veel andere landen nog wel op oranje. "Daardoor gelden nog verplichtingen als wij daarheen willen reizen", zegt directeur Frank Oostdam van de ANVR. "We hopen dat wij ook snel als veilig land gezien zullen worden waardoor reizen met zo min mogelijk beperkingen weer kan."

Volgens de voorman van de reisbrancheorganisatie staat vanaf woensdag zo'n beetje drie kwart van Europa voor ons 'op geel'. De Portugese stad Lissabon gaat juist weer van geel naar oranje. "We zijn blij dat er nu per regio gekeken wordt wat het reisadvies moet zijn, zodat er nog wel naar de rest van Portugal gereisd kan worden."

Dat heel Kroatië nu weer bereisbaar is, grote delen van Griekenland erbij zijn gekomen én Frankrijk, daar kan de sector alleen maar heel blij mee zijn. "Het gaat heel erg de goede kant op, alleen Spanje missen we nog. Maar daar zijn nog veel regionale verschillen in de besmettingscijfers, dus dat begrijpen we wel", zegt Oostdam.

Dat Zuid-Turkije nog op oranje staat, begrijpt de ANVR dan weer niet. "Daar is gezien de besmettingen in het land geen aanleiding toe en dat is wel een heel belangrijk gebied voor ons als sector, want de Nederlandse reiziger gaat er graag heen."

'Certificaat moet ook eind maken aan alle onduidelijkheid'

De blik van de sector is nu vooral ook op het eigen land gericht. "Zodat wij in meer landen welkom zijn, zoals de VS. Dat is niet alleen belangrijk voor vakantie maar ook voor het zakelijk verkeer", zegt Oostdam. En het vizier is nadrukkelijk gericht op volgende week, als het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) een feit moet zijn.

"Een diepe buiging voor iedereen die zich daarmee bezig heeft gehouden, we zijn aangenaam verrast dat alles erop wijst dat 1 juli gehaald wordt", zegt de ANVR-directeur. "Nu is het een schone taak voor de overheid om iedereen te informeren. Dan kunnen mensen toch nog met een goed gevoel en redelijk zorgeloos op vakantie."

Dat is vooralsnog wel meer hoop dan realiteit, zo lijkt het. "We merken dat na een aanvankelijke hausse aan boekingen medio mei, mensen heel terughoudend zijn geworden. Dat komt door alle onduidelijkheid. Dus we hopen vooral dat daar snel een eind aan komt. Het DCC zal daartoe bijdragen", besluit Oostdam.